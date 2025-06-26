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Квартиры с видом на море в Al Ahia, Египет

однокомнатные
8
Квартира Удалить
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8 объектов найдено
Студия 1 комната в Al Ahia, Египет
Студия 1 комната
Al Ahia, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/5
ORO Beach - новый, яркий проект сочетающий в себе атмосферу курорта, высокий уровень сервиса…
$43,305
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Квартира 5 комнат в Al Ahia, Египет
Квартира 5 комнат
Al Ahia, Египет
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
$122,037
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Квартира 1 комната в Al Ahia, Египет
Квартира 1 комната
Al Ahia, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 4
Selena Bay offers magnificent apartments and villas facing the magic blue of the Red Sea. Ut…
$64,559
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TekceTekce
Кондо 3 комнаты в Al Ahia, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Ahia, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/5
Просторная квартира с 2 спальнями и видом на море в компаунде с приватным пляжем. Простор…
$125,077
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Al Ahia, Египет
Квартира 3 комнаты
Al Ahia, Египет
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 4
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
$92,044
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Квартира 4 комнаты в Al Ahia, Египет
Квартира 4 комнаты
Al Ahia, Египет
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 2
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
$81,712
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Квартира 3 комнаты в Al Ahia, Египет
Квартира 3 комнаты
Al Ahia, Египет
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
$73,222
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Квартира 3 комнаты в Al Ahia, Египет
Квартира 3 комнаты
Al Ahia, Египет
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
$81,712
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