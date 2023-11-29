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Земельные участки в Сальседо, Доминиканская Республика

12 объектов найдено
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Сосуа, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Сосуа, Доминиканская Республика
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€36,343
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Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Сальседо, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Сальседо, Доминиканская Республика
Важный последний участок земли на пляже со всеми готовыми документами, чтобы начать роскошну…
€8,45 млн
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Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Cabarete, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Cabarete, Доминиканская Республика
Красивый участок земли прямо на пляже в кабаре, способном развивать роскошные проекты. Немед…
€1,39 млн
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Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Сосуа, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Сосуа, Доминиканская Республика
Деревня на берегу океана с самыми большими удобствами в Сосуа, охраняемая, имеет собственный…
€43,734
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Сосуа, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Сосуа, Доминиканская Республика
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€990,000
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Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Cabarete, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Cabarete, Доминиканская Республика
Стратегическое расположение, пляж, участок, участок, просто принесите свой проект сюда, в са…
€590,582
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Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Сосуа, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Сосуа, Доминиканская Республика
Красивая земля прямо перед Международной школой Сосуа, владелец разделил ее на 24 участка, к…
€2,27 млн
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Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Сальседо, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Сальседо, Доминиканская Республика
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€499,723
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Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Cabarete, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Cabarete, Доминиканская Республика
Encuentro Beach — это потрясающий участок на берегу океана площадью 50 гектаров, который вкл…
€36,34 млн
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Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Сосуа, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Сосуа, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€3,82 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Сальседо, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Сальседо, Доминиканская Республика
Участки под индивидуальное строительство вилл; в Sosua Ocean Village площадью 485 кв.Проект …
€66,203
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Земельные участки с подъездными путями в Gaspar Hernandez, Доминиканская Республика
Земельные участки с подъездными путями
Gaspar Hernandez, Доминиканская Республика
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€24,17 млн
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