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Жильё в Miches, Доминиканская Республика

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Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$59,900
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Международное агентство недвижимости Habita
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
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Доминиканская Республика
Количество спален 2
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Квартира 4 комнаты
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Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
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Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$415,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Квартира 3 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
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Число комнат 3
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Площадь 319 м²
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Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
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