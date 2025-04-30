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Продажа офисных помещений в Доминиканской Республике

коммерческая недвижимость
10
рестораны
3
2 объекта найдено
Офис 1 223 м² в Friusa, Доминиканская Республика
Офис 1 223 м²
Friusa, Доминиканская Республика
Площадь 1 223 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,30 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 1 785 м² в Zona Colonial, Доминиканская Республика
Офис 1 785 м²
Zona Colonial, Доминиканская Республика
Площадь 1 785 м²
Этаж 7/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$3,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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