Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Доминиканская Республика
  3. Земельные участки
  4. Barahona

Земельные участки в Barahona, Доминиканская Республика

1 объект найдено
Земельные участки рядом с пляжем, с Agua, клубный дом в Бараона, Доминиканская Республика
Земельные участки рядом с пляжем, с Agua, клубный дом
Бараона, Доминиканская Республика
Площадь 613 м²
€90,504
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Realting.com
Перейти