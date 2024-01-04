О Мандарин Парк Тауэр
Строгое соблюдение строительных норм, качественные, проверенные строительные материалы, прозрачность в новых технологиях и уникальный дизайн являются основными принципами, на которые опирался основатель MANDARIN PARK MEDITERRANEAN LTD в течение 30 лет. Разработав несколько жилых проектов в Лондоне в течение последних 12 лет, Основатель привнес лучшие методы и инновационные идеи и мастерски реализовал их в Mandarin Park Tower.
Создание Башни Мандарин Парк стало результатом огромной работы, проделанной тщательно отобранной командой специалистов. При разработке планировок квартир и пентхаусов мы проанализировали более 300 объектов недвижимости в Лимассоле. Мы внимательно рассмотрели все плюсы и минусы разных проектов, что помогло нам создать уникальную башню без аналогов
Расположение
Mandarin Park Tower находится в самом сердце Лимассола, в окружении многочисленных ресторанов, баров, торговых центров, отелей, салонов красоты, спа-салонов и учебных заведений, которые сделают вашу жизнь легкой и комфортной. Муниципальный стадион Гермасогея, Церковь пророка Илии, бассейн Дасуди, театр TEPEE ROCK CLUB и другие развлекательные центры находятся в нескольких минутах ходьбы.
Адрес: Георгиу А, 89 Гермасогея, Лимасол, 4046.
Внутренняя Комплексная Инфраструктура
Mandarin Park Tower - это клубный дом, а это означает, что никто, кроме владельцев, не будет иметь доступа к зданию или окрестностям.
Современный стиль архитектуры отражает смелые и интересные решения.
Есть продуманная планировка квартир с просторными гостиными, соединенными с кухней, прихожей и верандой с видом на море в каждой квартире
» The GF имеет роскошную лобби-зону, где вежливый персонал готов помочь с любыми вопросами, которые у вас могут возникнуть
» Дизайн лобби был разработан всемирно известным награжденным дизайнерским агентством Luxury Antonovich Design Studio
» Владелец чувствует себя уже дома с панорамными окнами от пола до потолка, хорошо оборудованной зоной ожидания и уникальным стилем отделки
» Два высокоскоростных пожарных лифта от KONE, мирового лидера в лифтовой отрасли
» Просторный двухуровневый тренажерный зал с ведущим в мире фитнес-оборудованием, 25-метровый бассейн, сауна и джакузи расположены на 1-м и 2-м этажах здания
» На прилегающей территории ГФ есть уютная и удобная детская площадка. Тщательно подобранное игровое оборудование подходит для детей всех возрастов и поддерживается в соответствии с правилами и стандартами безопасности
» Просторная подземная парковка вмещает 56 парковочных мест (10 парковочных мест доступны для гостей, 5 парковочных мест доступны для инвалидов), а также 43 места для хранения
» Парковая зона с зонами для отдыха
Преимущества покупки квартиры в Mandarin Park Tower
- Комплекс Mandarin Park Tower имеет клубную систему - доступ к комплексу и зданию только для жителей, гостей и обслуживающего персонала
- ВСЕ апартаменты имеют вид на море. Это уникальное преимущество возвышает Mandarin Park Tower на несколько ступеней над самыми роскошными проектами в Лимассоле, сохраняя при этом доступность для покупателей, которые знают, как найти реальные сделки
- Удивительная тишина в здании apartments’ благодаря стеклопакету с превосходной шумоизоляцией (Германия)
- Внутренняя территория комплекса огорожена и находится под 24-часовой охраной
- Наши юристы будут рады бесплатно помочь Вам со следующими вопросами: Получение визы, получение вида на жительство/постоянного проживания, Налоговая консультация (Снижение НДС), Консультация по покупке недвижимости
- возможность снижения НДС до 5%
Спецификации отделки
Мы включили отделочные материалы от ведущих мировых брендов, которые делают каждую деталь вашего дома идеальной и придают ей особую эстетику. Дизайн апартаментов и общих зон разработан всемирно известным награжденным агентством дизайна интерьера Luxury Antonovich Design Studio
- Намибийские стены из белой мраморной плитки и пол в ванной комнате
- Бельгийский паркетный пол в спальнях
- Мраморный плитка пол в других комнатах
- Итальянские Внутренние двери, Барауссе
- Противобургларовые и огнеупорные стальные главные входные двери, с внутренней и внешней деревянной облицовкой, кодовым замком и автоматическим противопожарным уплотнением
- Окна с двойным остеклением с превосходной шумоизоляцией (Германия)
- Панорамные окна от пола до потолка с раздвижными дверями на веранду
- Встроенные шкафы в спальнях (сделано в Италии)
- Кухня производится компанией Molteni&Co (Италия)
- Кухонные приборы производства компании Gaggenau (Германия) включают:
» Экстракт
» Cooktop
» Посудомоечная машина
» Холодильник с морозильной камерой
» Oven
» Микроволновая печь
» Стиральная машина и сушилка - расположены в кладовке в прихожей
- Душевой поддон и ванна от Geberit, Смесители - Dornbracht (Германия), Раковина – Laufen
- Электричество - LUTRON Palladiom (умная световая система) пульты управления освещением в каждой комнате
- Система Умного Дома - система LUTRON Palladiom
- Система противопожарной защиты во всех комнатах, кроме ванных комнат, система Sprinkler во всех комнатах
- Готовая высота потолка в ванных комнатах и коридоре - 308 см, в других комнатах - 328 см
Внутренние инженерные системы
- В здании установлена многозонная система кондиционирования воздуха VRF (Дайкин), которая работает за счёт теплообмена хладагента внутри, при циркуляции, испарении и конденсации которого, возможно создание направленного потока теплого или холодного воздуха
- Системы напольного отопления, умный дом, интеллектуальное освещение
- противопожарная система на самом высоком уровне 9 датчиков температуры, детекторы дыма, система оповещения и сирена, интеллектуальная световая система)