О Мандарин Парк Тауэр

Строгое соблюдение строительных норм, качественные, проверенные строительные материалы, прозрачность в новых технологиях и уникальный дизайн являются основными принципами, на которые опирался основатель MANDARIN PARK MEDITERRANEAN LTD в течение 30 лет. Разработав несколько жилых проектов в Лондоне в течение последних 12 лет, Основатель привнес лучшие методы и инновационные идеи и мастерски реализовал их в Mandarin Park Tower.

Создание Башни Мандарин Парк стало результатом огромной работы, проделанной тщательно отобранной командой специалистов. При разработке планировок квартир и пентхаусов мы проанализировали более 300 объектов недвижимости в Лимассоле. Мы внимательно рассмотрели все плюсы и минусы разных проектов, что помогло нам создать уникальную башню без аналогов

Расположение

Mandarin Park Tower находится в самом сердце Лимассола, в окружении многочисленных ресторанов, баров, торговых центров, отелей, салонов красоты, спа-салонов и учебных заведений, которые сделают вашу жизнь легкой и комфортной. Муниципальный стадион Гермасогея, Церковь пророка Илии, бассейн Дасуди, театр TEPEE ROCK CLUB и другие развлекательные центры находятся в нескольких минутах ходьбы.

Адрес: Георгиу А, 89 Гермасогея, Лимасол, 4046.

Внутренняя Комплексная Инфраструктура

Mandarin Park Tower - это клубный дом, а это означает, что никто, кроме владельцев, не будет иметь доступа к зданию или окрестностям.

Современный стиль архитектуры отражает смелые и интересные решения.

Есть продуманная планировка квартир с просторными гостиными, соединенными с кухней, прихожей и верандой с видом на море в каждой квартире

» The GF имеет роскошную лобби-зону, где вежливый персонал готов помочь с любыми вопросами, которые у вас могут возникнуть

» Дизайн лобби был разработан всемирно известным награжденным дизайнерским агентством Luxury Antonovich Design Studio

» Владелец чувствует себя уже дома с панорамными окнами от пола до потолка, хорошо оборудованной зоной ожидания и уникальным стилем отделки

» Два высокоскоростных пожарных лифта от KONE, мирового лидера в лифтовой отрасли

» Просторный двухуровневый тренажерный зал с ведущим в мире фитнес-оборудованием, 25-метровый бассейн, сауна и джакузи расположены на 1-м и 2-м этажах здания

» На прилегающей территории ГФ есть уютная и удобная детская площадка. Тщательно подобранное игровое оборудование подходит для детей всех возрастов и поддерживается в соответствии с правилами и стандартами безопасности

» Просторная подземная парковка вмещает 56 парковочных мест (10 парковочных мест доступны для гостей, 5 парковочных мест доступны для инвалидов), а также 43 места для хранения

» Парковая зона с зонами для отдыха

Преимущества покупки квартиры в Mandarin Park Tower

- Комплекс Mandarin Park Tower имеет клубную систему - доступ к комплексу и зданию только для жителей, гостей и обслуживающего персонала

- ВСЕ апартаменты имеют вид на море. Это уникальное преимущество возвышает Mandarin Park Tower на несколько ступеней над самыми роскошными проектами в Лимассоле, сохраняя при этом доступность для покупателей, которые знают, как найти реальные сделки

- Удивительная тишина в здании apartments’ благодаря стеклопакету с превосходной шумоизоляцией (Германия)

- Внутренняя территория комплекса огорожена и находится под 24-часовой охраной

- Наши юристы будут рады бесплатно помочь Вам со следующими вопросами: Получение визы, получение вида на жительство/постоянного проживания, Налоговая консультация (Снижение НДС), Консультация по покупке недвижимости

- возможность снижения НДС до 5%

Спецификации отделки

Мы включили отделочные материалы от ведущих мировых брендов, которые делают каждую деталь вашего дома идеальной и придают ей особую эстетику. Дизайн апартаментов и общих зон разработан всемирно известным награжденным агентством дизайна интерьера Luxury Antonovich Design Studio

- Намибийские стены из белой мраморной плитки и пол в ванной комнате

- Бельгийский паркетный пол в спальнях

- Мраморный плитка пол в других комнатах

- Итальянские Внутренние двери, Барауссе

- Противобургларовые и огнеупорные стальные главные входные двери, с внутренней и внешней деревянной облицовкой, кодовым замком и автоматическим противопожарным уплотнением

- Окна с двойным остеклением с превосходной шумоизоляцией (Германия)

- Панорамные окна от пола до потолка с раздвижными дверями на веранду

- Встроенные шкафы в спальнях (сделано в Италии)

- Кухня производится компанией Molteni&Co (Италия)

- Кухонные приборы производства компании Gaggenau (Германия) включают:

» Экстракт

» Cooktop

» Посудомоечная машина

» Холодильник с морозильной камерой

» Oven

» Микроволновая печь

» Стиральная машина и сушилка - расположены в кладовке в прихожей

- Душевой поддон и ванна от Geberit, Смесители - Dornbracht (Германия), Раковина – Laufen

- Электричество - LUTRON Palladiom (умная световая система) пульты управления освещением в каждой комнате

- Система Умного Дома - система LUTRON Palladiom

- Система противопожарной защиты во всех комнатах, кроме ванных комнат, система Sprinkler во всех комнатах

- Готовая высота потолка в ванных комнатах и коридоре - 308 см, в других комнатах - 328 см

Внутренние инженерные системы

- В здании установлена многозонная система кондиционирования воздуха VRF (Дайкин), которая работает за счёт теплообмена хладагента внутри, при циркуляции, испарении и конденсации которого, возможно создание направленного потока теплого или холодного воздуха

- Системы напольного отопления, умный дом, интеллектуальное освещение

- противопожарная система на самом высоком уровне 9 датчиков температуры, детекторы дыма, система оповещения и сирена, интеллектуальная световая система)