СВЕТВИНЦЕНАТЕ — КАНФАНАР

Роскошная вилла новой постройки на курорте с собственным парком

ВИЛЛА НОТБУРГА – фантастический комфорт проживания на площади 293 м2 с бассейном и усилителем; Собственный парк площадью 3000 м²

ИСТРИЯ – ХОРВАТИЯ

Роскошная новая вилла на курорте, состоящем из нескольких недавно построенных вилл мечты — в лучшем месте в центральной Истрии. С лучшей инфраструктурой: всего около 3 км до автомагистрали, ближайших баров, ресторанов и магазинов. Добраться до моря в Ровине по шоссе и Канфанару можно примерно за 15-20 минут.

Здесь можно жить в элитной обстановке, съездить в отпуск — также арендуем виллу. Наслаждайтесь зелеными пейзажами Истрии в окружении виноградников и оливковых плантаций.

Все оборудование и конструкция первоклассные: лучшая теплоизоляция, полы с подогревом с тепловым насосом, несколько систем кондиционирования, керамика и плита. Каменные полы, огромная терраса, большая часть которой покрыта грилем, летняя кухня и бассейн площадью 40 м2, балкон/терраса на верхнем этаже, навес для машины и усилитель; Парковка на несколько машин. В том числе идеальное наружное освещение вокруг террасы, бассейна и сада.

Настоящая пространственная роскошь доступна на двух этажах. Огромная гостиная/столовая/кухня – Перед ним большая терраса с барбекю и огромным бассейном. Несмотря на другие виллы по соседству — Лучшая приватная и защищенная атмосфера, позволяющая насладиться средиземноморской жизнью в Истрии.

Покупка в процессе строительства имеет то преимущество, что вы все равно можете иметь право голоса в строительной компании, когда дело касается оборудования и дизайна. покупатель может внести индивидуальные изменения по своему желанию.

Жилая площадь: около 293м2

Сюжет: около 2783 м²

Бассейн: ; около 40м2

Терраса: около 80м2

Спальня: 5

Ванная комната: 5

Стоимость: 850 000 евро.

Полностью построено к лету 2024 года, с бассейном и садом, оплата производится в несколько этапов в зависимости от хода строительства. Дом сдается под ключ, без мебели!

Цены плюс посреднические услуги 3%+НДС!