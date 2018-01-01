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Notburga

Stokovci, Хорватия
от
€850,000
;
4
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О комплексе

СВЕТВИНЦЕНАТЕ — КАНФАНАР

Роскошная вилла новой постройки на курорте с собственным парком

ВИЛЛА НОТБУРГА – фантастический комфорт проживания на площади 293 м2 с бассейном и усилителем; Собственный парк площадью 3000 м²

ИСТРИЯ – ХОРВАТИЯ

Роскошная новая вилла на курорте, состоящем из нескольких недавно построенных вилл мечты — в лучшем месте в центральной Истрии. С лучшей инфраструктурой: всего около 3 км до автомагистрали, ближайших баров, ресторанов и магазинов. Добраться до моря в Ровине по шоссе и Канфанару можно примерно за 15-20 минут.

Здесь можно жить в элитной обстановке, съездить в отпуск — также арендуем виллу. Наслаждайтесь зелеными пейзажами Истрии в окружении виноградников и оливковых плантаций.

Все оборудование и конструкция первоклассные: лучшая теплоизоляция, полы с подогревом с тепловым насосом, несколько систем кондиционирования, керамика и плита. Каменные полы, огромная терраса, большая часть которой покрыта грилем, летняя кухня и бассейн площадью 40 м2, балкон/терраса на верхнем этаже, навес для машины и усилитель; Парковка на несколько машин. В том числе идеальное наружное освещение вокруг террасы, бассейна и сада.

Настоящая пространственная роскошь доступна на двух этажах. Огромная гостиная/столовая/кухня – Перед ним большая терраса с барбекю и огромным бассейном. Несмотря на другие виллы по соседству — Лучшая приватная и защищенная атмосфера, позволяющая насладиться средиземноморской жизнью в Истрии.

Покупка в процессе строительства имеет то преимущество, что вы все равно можете иметь право голоса в строительной компании, когда дело касается оборудования и дизайна. покупатель может внести индивидуальные изменения по своему желанию.

Жилая площадь:             около 293м2

Сюжет:              около 2783 м²

Бассейн:                    ;       около 40м2

Терраса:                   около 80м2

Спальня:          5

Ванная комната:                        5

Стоимость:          850 000 евро.

Полностью построено к лету 2024 года, с бассейном и садом, оплата производится в несколько этапов в зависимости от хода строительства. Дом сдается под ключ, без мебели!

Цены плюс посреднические услуги 3%+НДС!

Дополнительно

  • Бассейн
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Местонахождение новостройки
Stokovci, Хорватия

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Notburga
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от
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ЮРИЦИЯ — СВЕТВИНЦЕНАТСовременное новое бунгалоВИЛЛА КАРЛСБЕРГ – фантастический комфорт проживания на площади 175 м2 с бассейном и усилителем; СадИСТРИЯ – ХОРВАТИЯРоскошная новая вилла в конце тихой деревни с классическими каменными домами, с несколькими недавно построенными виллами в окрестностях - в лучшем месте в центральной Истрии. С хорошей инфраструктурой: ближайшие бары, рестораны и магазины находятся всего в 3 км. По морю в Ровине можно добраться до Ровиня и Фажаны примерно за 15-20 минут, и за это же время можно добраться до восточного побережья в районе Тргет и Лабин.Здесь можно жить в элитной среде и поехать в отпуск - также арендуем виллу. Город Пула и ближайший аэропорт также находятся всего в 25 км!Все оборудование и конструкция первоклассные: лучшая теплоизоляция, полы с подогревом с тепловым насосом, несколько систем кондиционирования, керамика и плита. Каменные полы, огромная частично крытая терраса с барбекю, летняя кухня и бассейн 49м2, балкон/терраса на верхнем этаже, парковка на несколько машин. В том числе идеальное наружное освещение вокруг террасы, бассейна и сада.На одном этаже L-образного бунгало царит настоящая пространственная роскошь. Огромная гостиная/столовая/кухня – Перед ним большая терраса с барбекю и огромным бассейном. Несмотря на другие виллы по соседству — Лучшая приватная и защищенная атмосфера, позволяющая насладиться средиземноморской жизнью в Истрии.Покупка в процессе строительства имеет то преимущество, что вы все равно можете иметь право голоса в строительной компании, когда дело касается оборудования и дизайна. покупатель может внести индивидуальные изменения по своему желанию.Жилая площадь:             около 175м2Сюжет:              около 900м2Бассейн:                           около 49м2Терраса:                   около 63м2Спальня:          3Ванная комната:                        4Стоимость:          540 000 евро.Полностью построено к лету 2024 года, с бассейном и садом, оплата производится в несколько этапов в зависимости от хода строительства. Дом сдается под ключ, без мебели!Цены плюс посреднические услуги 3%+НДС!
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IC-REAL
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