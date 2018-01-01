Здесь вы найдете людей, которые задают стандарты на хорватском рынке недвижимости. Наше преимущество — преданность клиентам и бизнесу. Мы живем своим делом, и чувство удовлетворения после хорошо выполненной работы — наша самая большая награда. Рекомендации довольных клиентов — это лучший ориентир на будущее. Активная и динамичная команда разрешает все возникающие трудности.

В Opereta мы считаем, что нет ничего более могущественного и важного, чем дом. Вот почему вот уже более 18 лет мы помогаем людям найти недвижимость своей мечты и успешно продать ее.

Наша опытная команда агентов и партнеров использует лучшие инструменты. Компания прилагает максимум усилий для этичного выполнения нашей миссии и честного служения людям, чтобы они могли почувствовать силу естественного дома. Удовлетворение потребностей клиентов и безопасность - наши приоритеты; это подтверждают все наши клиенты.

Благодаря постоянному обучению и инвестициям в образование мы занимаем лидирующие позиции среди экспертов по недвижимости в Хорватии. Мы участвуем в зарубежных конференциях и имеем известных зарубежных партнеров, которые обеспечивают глобальную деятельность. Наша лучшая команда юристов отвечает за все юридические вопросы и дела, а Opereta Projektiranje со своей командой архитекторов в вашем распоряжении, чтобы спроектировать ваше пространство, внутреннюю отделку и многое другое.