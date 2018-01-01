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IC-REAL

Хорватия, Croatia Istria County
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IC-REAL
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2018
Языки общения
Языки общения
English, Deutsch, Hrvatski
Веб-сайт
Веб-сайт
ic-real.eu
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Описание

Г-н Питер Поллак из IC-REAL, австриец, эмигрировавший в Пулу в Истрии, и его коллега из IC-REAL г-жа Сузана Чурица сопровождают вас на пути к собственности личной мечты в Истрии, Хорватия.

Посетите нас в Истрии и организуйте экскурсию с нами – мы покажем вам НАСТОЯЩИХ красавиц!

Дома
Смотреть все 14 объектов
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Медулин, Хорватия
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Медулин
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Пула – СИСАН 2 НОВЫХ ТОП ПРАЗДНИКА ИСТРИЯ, ХОРВАТИЯ   Два отличных новых дома для о…
€ 540,000
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в община Бале, Хорватия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
община Бале
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 850 м²
Св. Петар – Центральная Истрия Топ новая вилла с бассейном ISTRIA – ХОРВАТИЯ Отличная нова…
€ 545,000
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Пореч, Хорватия
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Пореч
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 3
POREC Каменный дом с большим садом и жилой площадью 195м2 ISTRIA – ХОРВАТИЯ   Немно…
€ 385,000
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Медулин, Хорватия
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Медулин
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
медулин Небольшой дом с 950м2 земли под застройку в центре ISTRIA – ХОРВАТИЯ   В 25…
€ 350,000
Наши агенты в Хорватии
Peter Pollak
Peter Pollak
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Здесь вы найдете людей, которые задают стандарты на хорватском рынке недвижимости. Наше преимущество — преданность клиентам и бизнесу. Мы живем своим делом, и чувство удовлетворения после хорошо выполненной работы — наша самая большая награда. Рекомендации довольных клиентов — это лучший ориентир на будущее. Активная и динамичная команда разрешает все возникающие трудности.

В Opereta мы считаем, что нет ничего более могущественного и важного, чем дом. Вот почему вот уже более 18 лет мы помогаем людям найти недвижимость своей мечты и успешно продать ее.

Наша опытная команда агентов и партнеров использует лучшие инструменты. Компания прилагает максимум усилий для этичного выполнения нашей миссии и честного служения людям, чтобы они могли почувствовать силу естественного дома. Удовлетворение потребностей клиентов и безопасность - наши приоритеты; это подтверждают все наши клиенты.

Благодаря постоянному обучению и инвестициям в образование мы занимаем лидирующие позиции среди экспертов по недвижимости в Хорватии. Мы участвуем в зарубежных конференциях и имеем известных зарубежных партнеров, которые обеспечивают глобальную деятельность. Наша лучшая команда юристов отвечает за все юридические вопросы и дела, а Opereta Projektiranje со своей командой архитекторов в вашем распоряжении, чтобы спроектировать ваше пространство, внутреннюю отделку и многое другое.

Knez Croatia Real Estate
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Knez Croatia Real Estates — риэлторская компания, основанная в Дубровнике и занимающаяся продажами и маркетингом лучшей недвижимости в Хорватии. Большинство наших предложений — это роскошные виллы, пентхаусы, отели, рестораны и инвестиционные проекты. Мы фильтруем рынок и подбираем отличные варианты для инвестиций. Наша основная миссия — довольный клиент, поэтому мы всегда поддержим и поможем вам во всех аспектах покупки недвижимости. Чтобы совершать все транзакции быстрее и проще, Knez Croatia Real Estates установила прочные отношения с юристами, строителями и банкирами. Компания предлагает профессиональную помощь в планировании, организации, мотивации и контроле инвестиционных и строительных проектов, направленных на достижение наилучшего результата для наших клиентов. Также мы можем организовать разработку проекта архитектурного и ландшафтного дизайна.

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БИЛИШКОВ НЕДВИЖИМОСТЬ - УСЛУГА, КОТОРУЮ ЗАСЛУЖИВАЕТЕ. ИМЯ, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЕТЕ.

Biliškov Nekretnine d.o.o. (Билишков Некретнине д.о.о.) это семейная компания, основанная в 1993 году. Мы были пионерами этого направления в Хорватии. Мы годами строили нашу компанию и достигли завидных результатов. Сегодня мы одно из лидирующих и самых опытных агентств по недвижимости в Хорватии.

Полный спектр услуг, в прямом смысле этого слова . От детальной проверки и подготовки недвижимости для продажи до переноса права собственности и вашего заселения со всеми переоформленными лицевыми счетами на ваше имя. 'Под ключ' для нас не просто слова.

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