ЮРИЦИЯ — СВЕТВИНЦЕНАТ

Современное новое бунгало

ВИЛЛА КАРЛСБЕРГ – фантастический комфорт проживания на площади 175 м2 с бассейном и усилителем; Сад

ИСТРИЯ – ХОРВАТИЯ

Роскошная новая вилла в конце тихой деревни с классическими каменными домами, с несколькими недавно построенными виллами в окрестностях - в лучшем месте в центральной Истрии. С хорошей инфраструктурой: ближайшие бары, рестораны и магазины находятся всего в 3 км. По морю в Ровине можно добраться до Ровиня и Фажаны примерно за 15-20 минут, и за это же время можно добраться до восточного побережья в районе Тргет и Лабин.

Здесь можно жить в элитной среде и поехать в отпуск - также арендуем виллу. Город Пула и ближайший аэропорт также находятся всего в 25 км!

Все оборудование и конструкция первоклассные: лучшая теплоизоляция, полы с подогревом с тепловым насосом, несколько систем кондиционирования, керамика и плита. Каменные полы, огромная частично крытая терраса с барбекю, летняя кухня и бассейн 49м2, балкон/терраса на верхнем этаже, парковка на несколько машин. В том числе идеальное наружное освещение вокруг террасы, бассейна и сада.

На одном этаже L-образного бунгало царит настоящая пространственная роскошь. Огромная гостиная/столовая/кухня – Перед ним большая терраса с барбекю и огромным бассейном. Несмотря на другие виллы по соседству — Лучшая приватная и защищенная атмосфера, позволяющая насладиться средиземноморской жизнью в Истрии.

Покупка в процессе строительства имеет то преимущество, что вы все равно можете иметь право голоса в строительной компании, когда дело касается оборудования и дизайна. покупатель может внести индивидуальные изменения по своему желанию.

Жилая площадь: около 175м2

Сюжет: около 900м2

Бассейн: около 49м2

Терраса: около 63м2

Спальня: 3

Ванная комната: 4

Стоимость: 540 000 евро.

Полностью построено к лету 2024 года, с бассейном и садом, оплата производится в несколько этапов в зависимости от хода строительства. Дом сдается под ключ, без мебели!

Цены плюс посреднические услуги 3%+НДС!