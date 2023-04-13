Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Черногории
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Община Будва
Гостиницы, отели
Купить отель в Община Будва, Черногория
Свети-Стефан
34
Отель
Очистить
47 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Отель 9 спален
Пржно, Черногория
385 м²
Цена по запросу
Отель
Бечичи, Черногория
334 м²
€ 1,100,000
На продажу предлагается прекрасная и полностью обустроенная Вилла-Отель в городе Бечичи, в н…
Отель 5 спален
Buljarica, Черногория
5 ванных комнат
420 м²
Количество этажей 2
€ 650,000
Исключительно красивый апарт-отель, состоящий из 5 апартаментов с одной спальней с собственн…
Отель 33 спальни
Бечичи, Черногория
1 800 м²
€ 2,000,000
NUM 1400 Отель на продажу в Бечичи, недалеко от туристического города Будва. Общая площадь о…
Отель 17 спален
Рафаиловичи, Черногория
795 м²
€ 835,000
NUM 764 Продается мини-отель в небольшом туристическом курорте Рафаиловичи, муниципалитет…
Отель 21 спальня
Бечичи, Черногория
1 173 м²
€ 1,350,000
NUM 2680 Продается шестиэтажный мини-отель в районе Бечичи, недалеко от города Будва. Отель…
Отель 23 спальни
Бечичи, Черногория
770 м²
€ 4,000,000
NUM 2838 Продается трехэтажный отель в Бечичи, недалеко от города Будва. Здание общей площ…
Отель 5 спален
Blizikuce, Черногория
450 м²
€ 1,600,000
NUM 4461 Hotel for sale in Tudorovići in a luxury closed complex 15 minutes from the cit…
Отель 14 спален
Бечичи, Черногория
589 м²
€ 770,000
NUM 3444 Продается отель, состоящий из двух зданий - трехэтажных и четырехэтажных - в Беч…
Отель 40 комнат
Община Будва, Черногория
40 Количество комнат
2 480 м²
Количество этажей 4
€ 5,200,000
Современный 4-звездочный отель, расположенный в Будве, Черногория. Общая площадь: 2480м2 4 э…
Отель 14 спален
Бечичи, Черногория
589 м²
€ 770,000
Продается отель, состоящий из двух корпусов – трёхэтажного и четырёхэтажного, – в Бечичи. От…
Отель
Бечичи, Черногория
607 м²
Количество этажей 4
€ 1,300,000
К4-141. Отель с рестораном и парковкой возле пляжа в БечичиПродается работающий отель в куро…
Отель
Бечичи, Черногория
417 м²
Количество этажей 4
€ 1,600,000
К4-142. Stone Hotel In Becici, Черногория Продается просторный каменный отель в Бечичи, всег…
Отель
Seoca, Черногория
1 680 м²
Количество этажей 3
€ 600,000
К4-132. Продается отель в Seoce Hotel на продажу. Цена 600 000 евро. Есть разрешение на стро…
Отель 5 спален
Бечичи, Черногория
6 Количество комнат
5 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 3
€ 850,000
К4-110. Хороший отель в Бечичи на продажу & NBSP; Отель & NBSP; 300 м2, на участке ок. 300 м…
Отель
Бечичи, Черногория
350 м²
€ 630,000
K4-026. Мини-отель в Бечичи. Продается вилла с семью квартирами в Бечичи, расположенная на у…
Отель
Рафаиловичи, Черногория
€ 590,000
K4-010. Вилла в Рафаиловичи В уютном городе Рафаиловичи находится эксклюзивная вилла венециа…
Отель
Борети, Черногория
600 м²
Количество этажей 4
€ 1,500,000
К4-101. Отель в БечичиДля продажи хороший отель в Бечичи с бассейном.& NBSP; Площадь отеля …
Отель 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
4/5 Этаж
€ 231,795
А4-1401-1. Новый комплекс в Бечичи с видом на море, две спальниПродается новый комплекс в Б…
Отель 12 спален
Kamenovo, Черногория
386 м²
€ 1,500,000
Отель 9 спален
Бечичи, Черногория
200 м²
€ 210,000
Отель 51 спальня
Бечичи, Черногория
450 м²
€ 1,600,000
Действующий бизнес в двух километрах от центра Черногорского туризма в Бечичи. Отель на …
Отель 10 спален
Пржно, Черногория
564 м²
€ 600,000
Будванская ривьера Первая линия . Продается вилла , расположенная в 200 м от моря . Вил…
Отель 13 спален
Бечичи, Черногория
750 м²
€ 2,400,000
Новый апарт-отель на 13 номеров. Расстояние до моря 500 метров. Отель не меблирован.
Отель
Бечичи, Черногория
1 000 м²
Количество этажей 5
€ 1,800,000
Полностью меблированный и оборудованный, небольшой семейный апарт отель в Бечичи. Всего 14 а…
Отель 116 комнат
Бечичи, Черногория
116 Количество комнат
600 м²
€ 1,500,000
Черногория г. Бечичи Мини-отель в Бечичи Семейны…
Отель 9 комнат
Бечичи, Черногория
9 Количество комнат
600 м²
€ 1,150,000
Черногория г.Бечичи Мини-отель в 300м от пляжа Н…
Отель
Община Будва, Черногория
682 м²
€ 2,300,000
Черногория Отель с рестораном Новый апарт-отель в от…
Отель 19 спален
Бечичи, Черногория
17 ванных комнат
751 м²
Цена по запросу
Просторная вилла, находится всего в 300 метрах от моря в тихом и красивом районе. В пешей до…
Отель 85 спален
Бечичи, Черногория
85 ванных комнат
45 м²
€ 250,000
Отель и резиденции Montis расположен в Колашине, самом оживленном горном городке Черногории,…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты