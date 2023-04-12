Купить готовый бизнес в Литве

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2 объекта найдено
Готовый бизнес 10 спаленв Daugirdiskes, Литва
Готовый бизнес 10 спален
Daugirdiskes, Литва
20 Количество комнат 10 ванных комнат 611 м² Количество этажей 3
€ 369,000
COMFORTABLE FURNISHED FARMHOUSE SURROUNDED BY NATURE FOR SALE Elektrėnai municipality, Daugi…
Готовый бизнес 10 спаленв Daugirdiskes, Литва
Готовый бизнес 10 спален
Daugirdiskes, Литва
20 Количество комнат 10 ванных комнат 611 м² Количество этажей 3
€ 369,000
ПРОДАЕТСЯ КОМФОРТНЫЙ ДОМ ДЛЯ ОТДЫХА В ОКРУЖЕНИИ ПРИРОДЫ Электренский край, деревня Даугирдиш…

Регионы с недвижимостью на продажу

Вильнюсский уезд

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