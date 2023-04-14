Купить коммерческую недвижимость в Каунасский район, Литва

Коммерческая Naujasodis, Литва 54 м² 1 Этаж

€ 15,000

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИХ, ГДЕ Я ПОЯСНИТЕЛЬНО ГДЕ УБИТЬ СВОЙ БИЗНЕС ИЛИ ИХ, ГДЕ ХОТЯТ ПО…