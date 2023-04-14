Купить коммерческую недвижимость в Каунасский район, Литва

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Realting.com
Литва
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Karmelava
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19 объектов найдено
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Коммерческая
Sietynas, Литва
1 513 м²
1 Этаж
€ 890,000
ИЗБРАННОЕ ЗДАНИЕ С ЗЕМЛЕЙ, ИДЕАЛЫ ВЫБОРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ, САНАТОРИИ, ОТЛИЧНОГО ДОМА И ДРУГИХ…
Коммерческая
Giraite, Литва
80 м²
1 Этаж
€ 19,999
ВЫБОР СТРАХОВАНИЯ ИНСПЕКЦИОННОГО ДВА СИЛА. Помещения полностью оформлены. На одной сторо…
Коммерческая
Giraite, Литва
20 м²
1 Этаж
€ 4,000
ПРОДАЖА НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛА В ТУРТЕ СИЛАЙНА. --------------------------…
Коммерческая
Romainiu Kaimele, Литва
100 м²
1 Этаж
€ 320,000
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНВЕСТИЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ С ЦЕНЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ В РОМАНИИ! ________________________…
Коммерческая
Giraite, Литва
20 м²
€ 3,999
Помещения на продажу. Исключительная способность покупать помещения в хорошем месте, постоян…
Коммерческая
Miriniskiai, Литва
665 м²
1 Этаж
€ 575,000
664,62 кВ это ПРОДАЖА. М. РЕЗИДЕНЦИАЛЬНОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ЗДАНИЕ С РАЗДЕЛОМ ЗЕМЛИ СНИЖЕНЫ PL! ЧИТ…
Коммерческая
Kumpiai, Литва
56 м²
1 Этаж
€ 140,600
ПРОДАЖА ТЕКУЩЕГО КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛА В ТЕПЛО! ПАТАЛП МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ТОРГОВЛЕ ИЛИ ДРУГИ…
Коммерческая
Mitkunai, Литва
180 м²
1 Этаж
€ 105,000
180 кв.м. ЗДАНИЕ 6,5 акра SKLYP ___________________________________________________ - NERIES…
Коммерческая
Ramuciai, Литва
370 м²
1 Этаж
€ 349,999
БОЛЬШОЙ, УТЕРЯННЫЙ В БАРИ И ДИДЕЛЕ ЭРДВЕС В ВЫСОКОМ ! ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ, РАЗДЕ…
Коммерческая
Giraite, Литва
80 м²
1 Этаж
€ 19,999
ВЫБОР СТРАХОВАНИЯ ИНСПЕКЦИОННОГО ДВА СИЛА. Помещения полностью оформлены. На одной сторо…
Коммерческая
Naujasodis, Литва
54 м²
1 Этаж
€ 15,000
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИХ, ГДЕ Я ПОЯСНИТЕЛЬНО ГДЕ УБИТЬ СВОЙ БИЗНЕС ИЛИ ИХ, ГДЕ ХОТЯТ ПО…
Коммерческая
Sietynas, Литва
1 513 м²
1 Этаж
€ 890,000
SELECTED BUILDING WITH LAND SECTION, IDEALS ELECTION OF MANAGEMENT LAWS, SANATORY, SENELD HO…
Коммерческая
Narepai, Литва
169 м²
€ 222,000
ПРОДАВАЯ ГЛАВНУЮ ЧАСТЬ С БОЛЬШИМ 9.96 РАЗДЕЛОМ В ПЕСНИ !!! СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ЦЕНТРАЛ…
Коммерческая
Linksmakalnis, Литва
1 250 м²
1 Этаж
€ 249,999
Продается отличный объект для инвестиций недалеко от Каунаса, на полуострове Рейнджер! IKI K…
Коммерческая
Linksmakalnis, Литва
27 м²
1 Этаж
€ 19,000
ПРОДАЖА ЗДАНИЯ В июле в виде гриба Каунас р. Веселый оратор приглашает вас пройти мимо стран…
Коммерческая
Margava, Литва
358 м²
1 Этаж
€ 290,000
ПРОДАЖА ЗДАНИЯ - МАГАЗИН ДО G., ПАЛЕМОН! 400 м. IKI REPEENTES PL. ОТДЕЛЬНОЕ ЗДАНИЕ С СКЛИПУ.…
Коммерческая
Rokeliai, Литва
142 м²
1 Этаж
€ 198,000
Продается здание в селе Пилуона Каунасского района. Здание-бывшая расчетная котельная. У цен…
Коммерческая
Narepai, Литва
451 м²
1 Этаж
€ 550,000
ПРОДАВАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ ПАТАЛЬПО В РАЙОНЕ!!! -----------------------------------------…
Коммерческая
Karkiskes, Литва
341 м²
€ 279,000
ПРОДАНО В СОТВЕ С БИЗНЕСОМ В СОВЕТЕ С СИРИОНОМ 8 ГОД! Многолетний опыт ведения бизнеса позво…
Параметры недвижимости в Каунасский район, Литва
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