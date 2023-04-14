Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Каунасский уезд
  4. Каунасский район

Купить коммерческую недвижимость в Каунасский район, Литва

Karmelava
1
19 объектов найдено
Коммерческаяв Sietynas, Литва
Коммерческая
Sietynas, Литва
1 513 м² 1 Этаж
€ 890,000
ИЗБРАННОЕ ЗДАНИЕ С ЗЕМЛЕЙ, ИДЕАЛЫ ВЫБОРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ, САНАТОРИИ, ОТЛИЧНОГО ДОМА И ДРУГИХ…
Коммерческаяв Giraite, Литва
Коммерческая
Giraite, Литва
80 м² 1 Этаж
€ 19,999
ВЫБОР СТРАХОВАНИЯ ИНСПЕКЦИОННОГО ДВА СИЛА. Помещения полностью оформлены. На одной сторо…
Коммерческаяв Giraite, Литва
Коммерческая
Giraite, Литва
20 м² 1 Этаж
€ 4,000
ПРОДАЖА НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛА В ТУРТЕ СИЛАЙНА. --------------------------…
Коммерческаяв Romainiu Kaimele, Литва
Коммерческая
Romainiu Kaimele, Литва
100 м² 1 Этаж
€ 320,000
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНВЕСТИЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ С ЦЕНЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ В РОМАНИИ! ________________________…
Коммерческаяв Giraite, Литва
Коммерческая
Giraite, Литва
20 м²
€ 3,999
Помещения на продажу. Исключительная способность покупать помещения в хорошем месте, постоян…
Коммерческаяв Miriniskiai, Литва
Коммерческая
Miriniskiai, Литва
665 м² 1 Этаж
€ 575,000
664,62 кВ это ПРОДАЖА. М. РЕЗИДЕНЦИАЛЬНОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ЗДАНИЕ С РАЗДЕЛОМ ЗЕМЛИ СНИЖЕНЫ PL! ЧИТ…
Коммерческаяв Kumpiai, Литва
Коммерческая
Kumpiai, Литва
56 м² 1 Этаж
€ 140,600
ПРОДАЖА ТЕКУЩЕГО КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛА В ТЕПЛО! ПАТАЛП МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ТОРГОВЛЕ ИЛИ ДРУГИ…
Коммерческаяв Mitkunai, Литва
Коммерческая
Mitkunai, Литва
180 м² 1 Этаж
€ 105,000
180 кв.м. ЗДАНИЕ 6,5 акра SKLYP ___________________________________________________ - NERIES…
Коммерческаяв Ramuciai, Литва
Коммерческая
Ramuciai, Литва
370 м² 1 Этаж
€ 349,999
БОЛЬШОЙ, УТЕРЯННЫЙ В БАРИ И ДИДЕЛЕ ЭРДВЕС В ВЫСОКОМ ! ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ, РАЗДЕ…
Коммерческаяв Giraite, Литва
Коммерческая
Giraite, Литва
80 м² 1 Этаж
€ 19,999
ВЫБОР СТРАХОВАНИЯ ИНСПЕКЦИОННОГО ДВА СИЛА. Помещения полностью оформлены. На одной сторо…
Коммерческаяв Naujasodis, Литва
Коммерческая
Naujasodis, Литва
54 м² 1 Этаж
€ 15,000
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИХ, ГДЕ Я ПОЯСНИТЕЛЬНО ГДЕ УБИТЬ СВОЙ БИЗНЕС ИЛИ ИХ, ГДЕ ХОТЯТ ПО…
Коммерческаяв Sietynas, Литва
Коммерческая
Sietynas, Литва
1 513 м² 1 Этаж
€ 890,000
SELECTED BUILDING WITH LAND SECTION, IDEALS ELECTION OF MANAGEMENT LAWS, SANATORY, SENELD HO…
Коммерческаяв Narepai, Литва
Коммерческая
Narepai, Литва
169 м²
€ 222,000
ПРОДАВАЯ ГЛАВНУЮ ЧАСТЬ С БОЛЬШИМ 9.96 РАЗДЕЛОМ В ПЕСНИ !!! СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ЦЕНТРАЛ…
Коммерческаяв Linksmakalnis, Литва
Коммерческая
Linksmakalnis, Литва
1 250 м² 1 Этаж
€ 249,999
Продается отличный объект для инвестиций недалеко от Каунаса, на полуострове Рейнджер! IKI K…
Коммерческаяв Linksmakalnis, Литва
Коммерческая
Linksmakalnis, Литва
27 м² 1 Этаж
€ 19,000
ПРОДАЖА ЗДАНИЯ В июле в виде гриба Каунас р. Веселый оратор приглашает вас пройти мимо стран…
Коммерческаяв Margava, Литва
Коммерческая
Margava, Литва
358 м² 1 Этаж
€ 290,000
ПРОДАЖА ЗДАНИЯ - МАГАЗИН ДО G., ПАЛЕМОН! 400 м. IKI REPEENTES PL. ОТДЕЛЬНОЕ ЗДАНИЕ С СКЛИПУ.…
Коммерческаяв Rokeliai, Литва
Коммерческая
Rokeliai, Литва
142 м² 1 Этаж
€ 198,000
Продается здание в селе Пилуона Каунасского района. Здание-бывшая расчетная котельная. У цен…
Коммерческаяв Narepai, Литва
Коммерческая
Narepai, Литва
451 м² 1 Этаж
€ 550,000
ПРОДАВАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ ПАТАЛЬПО В РАЙОНЕ!!! -----------------------------------------…
Коммерческаяв Karkiskes, Литва
Коммерческая
Karkiskes, Литва
341 м²
€ 279,000
ПРОДАНО В СОТВЕ С БИЗНЕСОМ В СОВЕТЕ С СИРИОНОМ 8 ГОД! Многолетний опыт ведения бизнеса позво…

Параметры недвижимости в Каунасский район, Литва

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти