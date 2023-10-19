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Коммерческая
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Видземе
Коммерческая недвижимость в Видземе, Латвия
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220
Юрмала
43
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285 объектов найдено
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Магазин с мебелью, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
190 м²
Коммерческое помещение в центре (190 м2) - Между Blaumaņa iela и Lāčplēša iela. Средняя го…
€250,000
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Коммерческая с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Владелец продает участок под застройку площадью 4865м2. Допускается смешанная застройка …
€450,000
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Ресторан, кафе
Рига, Латвия
21 395 м²
6/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€21,00 млн
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Отель с лифтом, с интернетом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
247 м²
Продается помещение на шестом этаже (мансарда) в шестиэтажном здании по соседству со строящи…
€485,000
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Отель с лифтом, с интернетом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
283 м²
Продается помещение на третьем этаже в шестиэтажном здании по соседству со строящимся офисны…
€554,000
Рекомендовать
Доходный дом 32 комнаты с парковкой
Рига, Латвия
32
952 м²
3/3
На продажу предлагается недвижимость, которая после ремонта может быть использована как совр…
€750,000
Рекомендовать
Отель с лифтом, с интернетом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
1 094 м²
Продаются помещения общей площадью 1'094 м2, расположенные на 3-6 этажах в здании по соседст…
€2,15 млн
Рекомендовать
Склад с интернетом, с подведенным электричеством, с газом
Рига, Латвия
2 368 м²
Продается складской / производственно-оптовый комплекс в промышленной зоне в Риге на улице С…
€950,000
Рекомендовать
Офис 5 комнат с лифтом, с интернетом
Рига, Латвия
5
2
101 м²
Продается коммерческое помещение в центре Риги. Отличное расположение. Общая площадь сос…
€165,000
Рекомендовать
Отель 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
7
330 м²
3/3
Предлагаем приобрести гостевой дом или апартотель , расположеный в самом центре города Юрм…
€650,000
Рекомендовать
Ресторан, кафе 40 комнат
Гулбенский край, Латвия
40
1 839 м²
2
Продается грандиозная недвижимость на берегу живописного озера Лудза - в вашем распоряжении …
€860,000
Рекомендовать
Коммерческая
Балдоне, Латвия
Продаётся коммерческая земля 6га в центре Балдоне Сейчас на участке незаконченное санатор…
€210,000
Рекомендовать
Отель
Юрмала, Латвия
402 м²
3/3
Отель Dune Jurmala расположен в Юрмале, не более чем в 200 метрах от Юрмальского пляжа и в 9…
€1,30 млн
Рекомендовать
Инвестиционная 20 комнат
Юрмала, Латвия
20
1 740 м²
4/4
Продается домовладение в Булдури - в самом сердце Юрмалы, прямо на берегу моря, сразу за дю…
€2,95 млн
Рекомендовать
Офис с парковкой, с балконом, с террасой
Terini, Латвия
1 676 м²
2/2
Площадь здания: 1676 м² (без террасы и летнего конференц-зала) Офисная площадь: 1170 м² Ос…
€1,65 млн
Рекомендовать
Офис
Рига, Латвия
1 026 м²
2/4
Офисное здание площадью 1025,5 кв.м и земельный участок площадью 853 кв.м станут отличной пл…
€980,000
Рекомендовать
Другое 15 комнат с лифтом, в центре города, с центральным отоплением
Рига, Латвия
15
2
200 м²
4
Вид использования помещений: CC1264 – Здания лечебных учреждений или учреждений здравоохране…
€325,000
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Магазин
Рига, Латвия
97 м²
Продается коммерческое помещение. Новый Проект Place 4. Будет готов осенью 2024. Опис…
€320,430
Рекомендовать
Магазин
Рига, Латвия
103 м²
Продается коммерческое помещение. Новый Проект Place 4. Будет готов осенью 2024. Опис…
€358,750
Рекомендовать
Магазин
Рига, Латвия
79 м²
Продается коммерческое помещение. Новый Проект Place 4. Будет готов осенью 2024. Опис…
€237,000
Рекомендовать
Магазин
Рига, Латвия
125 м²
Продается коммерческое помещение. Новый Проект Place 4. Будет готов осенью 2024. Опис…
€376,200
Рекомендовать
Магазин
Рига, Латвия
103 м²
Продается коммерческое помещение. Новый Проект Place 4. Будет готов осенью 2024. Опис…
€328,320
Рекомендовать
Офис 4 комнаты с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Рига, Латвия
4
2
144 м²
Коммерческое/Офисное помещение в Тихом центре. Перекресток улиц Аусекля-Сакару. - Сдел…
€330,000
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Производство
Рига, Латвия
7 400 м²
Предлагаем на продажу комплекс складских и производственных помещений. Общая площадь зда…
€3,60 млн
Рекомендовать
Магазин 1 комната с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
1
1
65 м²
Коммерческое помещение в центре (64 м2) - угол Стрелниеку и Альберта. Оживленные улицы гор…
€340,000
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Коммерческая
Рига, Латвия
Продаётся участок под коммерческую застройку в Риге, в районе Юрмальского шоссе недалеко от …
€109,700
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Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Бабитский край, Латвия
Участок земли под Коммерческую застройку. Общая площадь участка 7441 м2. Плотность застр…
€640,000
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Коммерческая
Рига, Латвия
221 м²
1/5
Коммерческие помещения - спорт, спортзал. При входе есть небольшая приемная, где принимают п…
€145,000
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Коммерческая с подведенным электричеством
kekavas pagasts, Латвия
Продается земля под коммерческую застройку в Кекаве площадью 8900м2. Земля без коммуника…
€23,000
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Офис с лифтом, с подведенным электричеством, с газом
Рига, Латвия
400 м²
Красивое, современное офисно-торговое помещение, на одной из самых престижных улиц города Р…
€950,000
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