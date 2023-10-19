Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Латвия
  4. Видземе

Коммерческая недвижимость в Видземе, Латвия

Рига
220
Юрмала
43
285 объектов найдено
Магазин с мебелью, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Рига, Латвия
Магазин с мебелью, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Площадь 190 м²
Коммерческое помещение в центре (190 м2) - Между Blaumaņa iela и Lāčplēša iela. Средняя го…
€250,000
Коммерческая с подведенным электричеством, с водоснабжением в Рига, Латвия
Коммерческая с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Владелец продает участок под застройку площадью 4865м2. Допускается смешанная застройка …
€450,000
Ресторан, кафе в Рига, Латвия
Ресторан, кафе
Рига, Латвия
Площадь 21 395 м²
Этаж 6/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€21,00 млн
Отель с лифтом, с интернетом, с подведенным электричеством в Рига, Латвия
Отель с лифтом, с интернетом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
Площадь 247 м²
Продается помещение на шестом этаже (мансарда) в шестиэтажном здании по соседству со строящи…
€485,000
Отель с лифтом, с интернетом, с подведенным электричеством в Рига, Латвия
Отель с лифтом, с интернетом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
Площадь 283 м²
Продается помещение на третьем этаже в шестиэтажном здании по соседству со строящимся офисны…
€554,000
Доходный дом 32 комнаты с парковкой в Рига, Латвия
Доходный дом 32 комнаты с парковкой
Рига, Латвия
Комнаты 32
Площадь 952 м²
Этаж 3/3
На продажу предлагается недвижимость, которая после ремонта может быть использована как совр…
€750,000
Отель с лифтом, с интернетом, с подведенным электричеством в Рига, Латвия
Отель с лифтом, с интернетом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
Площадь 1 094 м²
Продаются помещения общей площадью 1'094 м2, расположенные на 3-6 этажах в здании по соседст…
€2,15 млн
Склад с интернетом, с подведенным электричеством, с газом в Рига, Латвия
Склад с интернетом, с подведенным электричеством, с газом
Рига, Латвия
Площадь 2 368 м²
Продается складской / производственно-оптовый комплекс в промышленной зоне в Риге на улице С…
€950,000
Офис 5 комнат с лифтом, с интернетом в Рига, Латвия
Офис 5 комнат с лифтом, с интернетом
Рига, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Продается коммерческое помещение в центре Риги. Отличное расположение. Общая площадь сос…
€165,000
Отель 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Юрмала, Латвия
Отель 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
Комнаты 7
Площадь 330 м²
Этаж 3/3
Предлагаем приобрести гостевой дом или апартотель , расположеный в самом центре города Юрм…
€650,000
Ресторан, кафе 40 комнат в Гулбенский край, Латвия
Ресторан, кафе 40 комнат
Гулбенский край, Латвия
Комнаты 40
Площадь 1 839 м²
Количество этажей 2
Продается грандиозная недвижимость на берегу живописного озера Лудза - в вашем распоряжении …
€860,000
Коммерческая в Балдоне, Латвия
Коммерческая
Балдоне, Латвия
Продаётся коммерческая земля 6га в центре Балдоне Сейчас на участке незаконченное санатор…
€210,000
Отель в Юрмала, Латвия
Отель
Юрмала, Латвия
Площадь 402 м²
Этаж 3/3
Отель Dune Jurmala расположен в Юрмале, не более чем в 200 метрах от Юрмальского пляжа и в 9…
€1,30 млн
Инвестиционная 20 комнат в Юрмала, Латвия
Инвестиционная 20 комнат
Юрмала, Латвия
Комнаты 20
Площадь 1 740 м²
Этаж 4/4
Продается домовладение в Булдури - в самом сердце Юрмалы, прямо на берегу моря, сразу за дю…
€2,95 млн
Офис с парковкой, с балконом, с террасой в Terini, Латвия
Офис с парковкой, с балконом, с террасой
Terini, Латвия
Площадь 1 676 м²
Этаж 2/2
Площадь здания: 1676 м² (без террасы и летнего конференц-зала) Офисная площадь: 1170 м² Ос…
€1,65 млн
Офис в Рига, Латвия
Офис
Рига, Латвия
Площадь 1 026 м²
Этаж 2/4
Офисное здание площадью 1025,5 кв.м и земельный участок площадью 853 кв.м станут отличной пл…
€980,000
Другое 15 комнат с лифтом, в центре города, с центральным отоплением в Рига, Латвия
Другое 15 комнат с лифтом, в центре города, с центральным отоплением
Рига, Латвия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 4
Вид использования помещений: CC1264 – Здания лечебных учреждений или учреждений здравоохране…
€325,000
Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 97 м²
Продается коммерческое помещение. Новый Проект Place 4. Будет готов осенью 2024. Опис…
€320,430
Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 103 м²
Продается коммерческое помещение. Новый Проект Place 4. Будет готов осенью 2024. Опис…
€358,750
Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 79 м²
Продается коммерческое помещение. Новый Проект Place 4. Будет готов осенью 2024. Опис…
€237,000
Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 125 м²
Продается коммерческое помещение. Новый Проект Place 4. Будет готов осенью 2024. Опис…
€376,200
Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 103 м²
Продается коммерческое помещение. Новый Проект Place 4. Будет готов осенью 2024. Опис…
€328,320
Офис 4 комнаты с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Рига, Латвия
Офис 4 комнаты с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Коммерческое/Офисное помещение в Тихом центре. Перекресток улиц Аусекля-Сакару. - Сдел…
€330,000
Производство в Рига, Латвия
Производство
Рига, Латвия
Площадь 7 400 м²
Предлагаем на продажу комплекс складских и производственных помещений. Общая площадь зда…
€3,60 млн
Магазин 1 комната с подведенным электричеством, с водоснабжением в Рига, Латвия
Магазин 1 комната с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Коммерческое помещение в центре (64 м2) - угол Стрелниеку и Альберта. Оживленные улицы гор…
€340,000
Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Продаётся участок под коммерческую застройку в Риге, в районе Юрмальского шоссе недалеко от …
€109,700
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Бабитский край, Латвия
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Бабитский край, Латвия
Участок земли под Коммерческую застройку. Общая площадь участка 7441 м2. Плотность застр…
€640,000
Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Площадь 221 м²
Этаж 1/5
Коммерческие помещения - спорт, спортзал. При входе есть небольшая приемная, где принимают п…
€145,000
Коммерческая с подведенным электричеством в kekavas pagasts, Латвия
Коммерческая с подведенным электричеством
kekavas pagasts, Латвия
Продается земля под коммерческую застройку в Кекаве площадью 8900м2. Земля без коммуника…
€23,000
Офис с лифтом, с подведенным электричеством, с газом в Рига, Латвия
Офис с лифтом, с подведенным электричеством, с газом
Рига, Латвия
Площадь 400 м²
Красивое, современное офисно-торговое помещение, на одной из самых престижных улиц города Р…
€950,000

Типы недвижимости в Видземе

рестораны
отели
офисы
производственные здания
доходные дома
инвестиционная недвижимость
магазины
Realting.com
Перейти