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Коммерческая недвижимость в Южный Альфёльд, Венгрия

Kecskemeti jaras
29
Кечкемет
25
Szegedi jaras
8
Сегед
7
Kiskunfelegyhazi jaras
5
Bajai jaras
4
Kalocsai jaras
4
Кишкунфеледьхаза
4
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71 объект найдено
Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 42 м²
€97,205
Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 570 м²
€799,089
Инвестиционная в Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Инвестиционная
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Площадь 1 125 м²
€283,639
Коммерческая в Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Коммерческая
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Площадь 1 125 м²
€283,639
Коммерческая в Szegedi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
Площадь 720 м²
€720,040
Коммерческая в Харта, Венгрия
Коммерческая
Харта, Венгрия
Площадь 540 м²
€116,034
Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 20 м²
€48,734
Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 16 м²
€18,823
Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 43 м²
€100,563
Коммерческая в Орошхаза, Венгрия
Коммерческая
Орошхаза, Венгрия
Площадь 86 м²
€100,291
Коммерческая в Ходмезёвашархей, Венгрия
Коммерческая
Ходмезёвашархей, Венгрия
Площадь 6 000 м²
€2,01 млн
Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 564 м²
€434,596
Коммерческая в Яношхальма, Венгрия
Коммерческая
Яношхальма, Венгрия
Площадь 362 м²
€167,605
Коммерческая в Калоча, Венгрия
Коммерческая
Калоча, Венгрия
Площадь 764 м²
€745,756
Коммерческая в Киштелек, Венгрия
Коммерческая
Киштелек, Венгрия
Площадь 63 м²
€119,232
Коммерческая в Яношхальма, Венгрия
Коммерческая
Яношхальма, Венгрия
Площадь 173 м²
€136,147
Коммерческая в Szegedi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
Площадь 57 м²
€144,008
Коммерческая в Szegedi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
Площадь 97 м²
€224,101
Коммерческая в Окань, Венгрия
Коммерческая
Окань, Венгрия
Площадь 117 м²
€25,716
Коммерческая в Вашкут, Венгрия
Коммерческая
Вашкут, Венгрия
Площадь 712 м²
€89,991
Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 132 м²
€284,467
Коммерческая в Helvecia, Венгрия
Коммерческая
Helvecia, Венгрия
Площадь 515 м²
€385,479
Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 280 м²
€425,000
Коммерческая в Ружа, Венгрия
Коммерческая
Ружа, Венгрия
Площадь 150 м²
€45,260
Коммерческая 11 ванных в Bacsszolos, Венгрия
Коммерческая 11 ванных
Bacsszolos, Венгрия
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 794 м²
€593,000
Коммерческая в Шаркад, Венгрия
Коммерческая
Шаркад, Венгрия
Площадь 1 623 м²
€400,000
Коммерческая в Байя, Венгрия
Коммерческая
Байя, Венгрия
Площадь 221 м²
€149,297
Коммерческая в Орошхаза, Венгрия
Коммерческая
Орошхаза, Венгрия
Площадь 1 200 м²
€295,731
Коммерческая в Чанадпалота, Венгрия
Коммерческая
Чанадпалота, Венгрия
Площадь 204 м²
€20,573
Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 1 147 м²
€488,599

Типы недвижимости в Южный Альфёльд

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