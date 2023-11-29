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Коммерческая недвижимость в Южный Альфёльд, Венгрия

Kecskemeti jaras
6
Кечкемет
5
19 объектов найдено
Коммерческая в Szegedi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
Площадь 25 м²
€12,786
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Коммерческая в Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Коммерческая
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Площадь 1 125 м²
€287,042
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Коммерческая в Szegedi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
Площадь 720 м²
€730,653
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Коммерческая в Харта, Венгрия
Коммерческая
Харта, Венгрия
Площадь 540 м²
€117,426
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Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 43 м²
€101,770
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Коммерческая в Орошхаза, Венгрия
Коммерческая
Орошхаза, Венгрия
Площадь 86 м²
€101,770
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Коммерческая в Ходмезёвашархей, Венгрия
Коммерческая
Ходмезёвашархей, Венгрия
Площадь 6 000 м²
€2,04 млн
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Коммерческая в Окань, Венгрия
Коммерческая
Окань, Венгрия
Площадь 117 м²
€26,095
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Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 132 м²
€290,098
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Коммерческая в Helvecia, Венгрия
Коммерческая
Helvecia, Венгрия
Площадь 515 м²
€391,161
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Коммерческая 11 ванных в Bacsszolos, Венгрия
Коммерческая 11 ванных
Bacsszolos, Венгрия
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 794 м²
€593,000
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Коммерческая в Шаркад, Венгрия
Коммерческая
Шаркад, Венгрия
Площадь 1 623 м²
€400,000
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Коммерческая в Чанадпалота, Венгрия
Коммерческая
Чанадпалота, Венгрия
Площадь 204 м²
€20,980
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Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 420 м²
€233,400
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Коммерческая в Кунбайя, Венгрия
Коммерческая
Кунбайя, Венгрия
Площадь 164 м²
€104,899
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Коммерческая в Мако, Венгрия
Коммерческая
Мако, Венгрия
Площадь 370 м²
€107,915
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Инвестиционная в Kecskemeti jaras, Венгрия
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 481 м²
€409,106
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Коммерческая в Шольт, Венгрия
Коммерческая
Шольт, Венгрия
Площадь 572 м²
€222,910
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Инвестиционная в Kecskemeti jaras, Венгрия
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 2 300 м²
€1,26 млн
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