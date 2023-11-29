ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Доходный дом
Инвестиционная
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Коммерческая
Южный Альфёльд
Коммерческая недвижимость в Южный Альфёльд, Венгрия
Kecskemeti jaras
6
Кечкемет
5
Очистить
19 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
25 м²
€12,786
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
1 125 м²
€287,042
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
720 м²
€730,653
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Харта, Венгрия
540 м²
€117,426
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
43 м²
€101,770
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Орошхаза, Венгрия
86 м²
€101,770
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Ходмезёвашархей, Венгрия
6 000 м²
€2,04 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Окань, Венгрия
117 м²
€26,095
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
132 м²
€290,098
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Helvecia, Венгрия
515 м²
€391,161
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая 11 ванных
Bacsszolos, Венгрия
11
794 м²
€593,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Шаркад, Венгрия
1 623 м²
€400,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Чанадпалота, Венгрия
204 м²
€20,980
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
420 м²
€233,400
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Кунбайя, Венгрия
164 м²
€104,899
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Мако, Венгрия
370 м²
€107,915
Рекомендовать
Оставить заявку
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
481 м²
€409,106
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Шольт, Венгрия
572 м²
€222,910
Рекомендовать
Оставить заявку
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 300 м²
€1,26 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL