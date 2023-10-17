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Коммерческая недвижимость в Центрально-Задунайский край, Венгрия

Ajkai jaras
9
Tatai jaras
9
Айка
9
Dunaujvarosi jaras
8
Тапольца
8
Эстергом
8
Papai jaras
7
Веспрем
7
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360 объектов найдено
Коммерческая в Тапольца, Венгрия
Коммерческая
Тапольца, Венгрия
Площадь 210 м²
€153,800
Коммерческая в Дунауйварош, Венгрия
Коммерческая
Дунауйварош, Венгрия
Площадь 610 м²
€308,228
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 98 м²
€51,414
Коммерческая в Варпалота, Венгрия
Коммерческая
Варпалота, Венгрия
Площадь 260 м²
€358,927
Коммерческая в Бадачоньтомай, Венгрия
Коммерческая
Бадачоньтомай, Венгрия
Площадь 471 м²
€422,764
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 942 м²
€512,496
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 85 м²
€166,388
Коммерческая в Koeveskal, Венгрия
Коммерческая
Koeveskal, Венгрия
Площадь 120 м²
€894,753
Коммерческая в Папа, Венгрия
Коммерческая
Папа, Венгрия
Площадь 18 м²
€14,653
Коммерческая в Koeveskal, Венгрия
Коммерческая
Koeveskal, Венгрия
Площадь 220 м²
€642,420
Коммерческая в Тапольца, Венгрия
Коммерческая
Тапольца, Венгрия
Площадь 15 м²
€15,357
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 50 м²
€64,268
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 820 м²
€668,384
Коммерческая в Ревфюлёп, Венгрия
Коммерческая
Ревфюлёп, Венгрия
Площадь 550 м²
€861,187
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 60 м²
€203,086
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 78 м²
€160,000
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 26 м²
€51,157
Коммерческая в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 17 м²
€16,710
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 3 м²
€20,510
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 400 м²
€719,541
Коммерческая в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 1 323 м²
€380,465
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 46 м²
€100,000
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 42 м²
€71,723
Коммерческая в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 23 м²
€43,445
Коммерческая в Balatonakarattya, Венгрия
Коммерческая
Balatonakarattya, Венгрия
Площадь 140 м²
€282,778
Коммерческая в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 144 м²
€277,636
Коммерческая в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 190 м²
€367,611
Коммерческая в Тапольца, Венгрия
Коммерческая
Тапольца, Венгрия
Площадь 70 м²
€141,132
Коммерческая в Варпалота, Венгрия
Коммерческая
Варпалота, Венгрия
Площадь 26 м²
€12,854
Коммерческая в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 500 м²
€231,107

Типы недвижимости в Центрально-Задунайский край

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