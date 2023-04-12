Купить отель во Франции

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Отель
Лазурный Берег и Прованс, Франция
€ 85,000,000
Франция Лазурный берег Отель 4**** на первой линии Великолепный СП…
Отель
Метрополия Франции, Франция
5 600 м²
€ 12,000,000
Франция Долина Луары Замок-отель 5***** Редкое предложение. За…
Отель
Бордо, Франция
1 000 м²
€ 2,200,000
Франция Аквитания регион Бордо Замок-отель 3*** Замок-отель 3*…
Отель
Аквитания, Франция
1 100 м²
€ 4,200,000
Франция административный регион Аквитания Замок-отель с рестораном …
Отель
Париж, Франция
3 600 м²
€ 14,200,000
Франция Иль-де-Франс Замок-отель 4**** Редкий королевски…
Отель
Метрополия Франции, Франция
3 500 м²
€ 4,800,000
Франция Долина реки Луары Замок-отель 3500м2 Элегантный замок- от…
Отель
Аквитания, Франция
3 350 м²
€ 5,600,000
Франция Аквитания, регион Перигор, долина реки Дордонь Замок-отель-СПА …
Отель
Шампань, Франция
5 800 м²
€ 8,500,000
Франция регион Шампань Гольф & СПА отель Прекрасный дейст…
Отель 30 комнат
Capvern, Франция
30 Количество комнат
800 м²
Цена по запросу
Отель
Breil-sur-Roya, Франция
1 133 м²
€ 6,350,000
ОписаниеПродажа уникального 3* Бутик-Отеля на Лазурном берегу Франции, 6.35 млн.€!Снижена ст…
Отель
Лазурный Берег и Прованс, Франция
476 м²
€ 6,156,000
Франция Лазурный берег Отель 4**** рядом с Монако Очень хороший отель…
Отель
Лазурный Берег и Прованс, Франция
550 м²
€ 1,950,000
Франция г.Больё-сюр-Мер Отель в центре Больё-сюр-Мер Отель 2** …
Отель
Лазурный Берег и Прованс, Франция
1 000 м²
€ 2,950,000
Франция г.Биот Отель 3***в г.Биот Великолепный отель 3*…
Отель
Лазурный Берег и Прованс, Франция
1 300 м²
€ 3,460,000
Франция регион Прованс-Альпы-Лазурный берег департамент Приморские Альпы г.Мужен …
Отель
Лазурный Берег и Прованс, Франция
4 830 м²
€ 17,000,000
Франция Лазурный берег г.Канны Отель 4**** в Каннах В…
Отель
Париж, Франция
€ 47,000,000
Франция г.Париж Модный бутик-отель 5***** Шикарный небо…
Отель
Метрополия Франции, Франция
1 000 м²
€ 1,950,000
Франция Долина Луары Замок-отель в Долине Луары Очарова…
Отель
Метрополия Франции, Франция
€ 9,800,000
Франция Долина Луары Замок-отель с парком в Долине Луары …
Отель
Лазурный Берег и Прованс, Франция
4 600 м²
€ 45,000,000
Франция Лазурный берег Элитный отельный комплекс Уникальное…
Отель
Лазурный Берег и Прованс, Франция
€ 4,300,000
Франция Лазурный берег Отель 3*** в 100 м от пляжа …
Отель
Париж, Франция
3 332 м²
€ 45,000,000
Франция г.Париж, 16 округ Здание под отель 5***** …
Отель
Мерибель, Франция
2 600 м²
€ 22,000,000
Франция Альпы г.Мерибель Отель 4**** с выходом на лыжный склон…
Отель
о. Корсика, Франция
600 м²
€ 1,800,000
Франция остров Корсика г. Порто-Веккьо Отель-комплекс вилл с п…
Отель
Межев, Франция
1 600 м²
€ 4,170,000
Франция регион Рона-Альпы г.Межев Отель 3*** с 2 ресторанами …
Отель
Шамони, Франция
€ 10,000,000
Франция Верхняя Савойя г.Шамони Отель 4**** в Шамони &…
Отель
Париж, Франция
€ 2,950,000
Франция г. Париж Элегантный замок-отель Элегант…
Отель
Париж, Франция
1 300 м²
€ 3,500,000
Франция г.Париж Замок-отель с парком Изумительны…
Отель
Париж, Франция
2 000 м²
€ 42,000,000
Франция г.Париж, 16 округ Отель 4* рядом с Триумфальной аркой …
Отель
Париж, Франция
2 200 м²
€ 26,000,000
Франция г. Париж Здание (клиника, отель) …
Отель
Париж, Франция
22 000 м²
€ 16,000,000
Франция г. Париж Замок под отель, клинику Прекра…
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