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Realting.com
Финляндия
Материковая Финляндия
Купить коммерческую недвижимость в Материковая Финляндия, Финляндия
Raseborg Sub-Region
2
Rovaniemen seutukunta
2
Savonlinnan seutukunta
2
Лаппеэнранта
2
Район Котка-Хамина
2
Район Лаппеэнранта
2
Савонлинна
2
Haapaveden-Siikalatvan seutukunta
1
Pattijoki
1
Кеми
1
Ловийса
1
Париккала
1
Порвоо
1
Раахе
1
Район Иматра
1
Торнио
1
Турку
1
Хаапавеси
1
Хямеэнкоски
1
Юва
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49 объектов найдено
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Офис
Хаапавеси, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Офис
Valto, Финляндия
118 м²
1/4 Этаж
€ 35,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
75 м²
1/7 Этаж
€ 59,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафе
Lahden seutukunta, Финляндия
46 м²
1/8 Этаж
€ 69,000
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
2 514 м²
3/3 Этаж
€ 1,497,700
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коммерческая
Раахе, Финляндия
2 000 м²
1/1 Этаж
€ 150,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафе
Кеми, Финляндия
467 м²
1/2 Этаж
€ 29,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафе
Lahden seutukunta, Финляндия
107 м²
1/8 Этаж
€ 152,468
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафе
Saarenkylae, Финляндия
92 м²
1/1 Этаж
€ 135,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческая
Ханко, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерч…
Ресторан, кафе
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ресторан …
Коммерческая
Ханко, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческая
Порвоо, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческая
Ловийса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Офис
Район Котка-Хамина, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческая
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Автомас…
Отель
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Усадьба в…
Ресторан, кафе
Юва, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Ресторан, кафе
Париккала, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Кафе / ре…
Офис
Савонлинна, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Офис
Савонлинна, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерч…
Коммерческая
Saksala, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Офис
Юли-Раумо, Финляндия
426 м²
2/2 Этаж
€ 350,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Магазин
Saloinen, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммер…
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Параметры недвижимости в Материковая Финляндия, Финляндия
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