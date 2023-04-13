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Купить коммерческую недвижимость в Материковая Финляндия, Финляндия

Raseborg Sub-Region
2
Rovaniemen seutukunta
2
Savonlinnan seutukunta
2
Лаппеэнранта
2
Район Котка-Хамина
2
Район Лаппеэнранта
2
Савонлинна
2
Haapaveden-Siikalatvan seutukunta
1
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49 объектов найдено
Офисв Хаапавеси, Финляндия
Офис
Хаапавеси, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Офисв Valto, Финляндия
Офис
Valto, Финляндия
118 м² 1/4 Этаж
€ 35,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Lahden seutukunta, Финляндия
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
75 м² 1/7 Этаж
€ 59,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафев Lahden seutukunta, Финляндия
Ресторан, кафе
Lahden seutukunta, Финляндия
46 м² 1/8 Этаж
€ 69,000
Офисв Lahden seutukunta, Финляндия
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
2 514 м² 3/3 Этаж
€ 1,497,700
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коммерческаяв Раахе, Финляндия
Коммерческая
Раахе, Финляндия
2 000 м² 1/1 Этаж
€ 150,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафев Кеми, Финляндия
Ресторан, кафе
Кеми, Финляндия
467 м² 1/2 Этаж
€ 29,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафев Lahden seutukunta, Финляндия
Ресторан, кафе
Lahden seutukunta, Финляндия
107 м² 1/8 Этаж
€ 152,468
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафев Saarenkylae, Финляндия
Ресторан, кафе
Saarenkylae, Финляндия
92 м² 1/1 Этаж
€ 135,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коммерческаяв Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческаяв Ханко, Финляндия
Коммерческая
Ханко, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерч…
Ресторан, кафев Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Ресторан, кафе
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ресторан …
Коммерческаяв Ханко, Финляндия
Коммерческая
Ханко, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческаяв Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческаяв Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческаяв Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческаяв Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческаяв Порвоо, Финляндия
Коммерческая
Порвоо, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческаяв Ловийса, Финляндия
Коммерческая
Ловийса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Офисв Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Офисв Район Котка-Хамина, Финляндия
Офис
Район Котка-Хамина, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческаяв Район Лаппеэнранта, Финляндия
Коммерческая
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Автомас…
Отельв Район Лаппеэнранта, Финляндия
Отель
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Усадьба в…
Ресторан, кафев Юва, Финляндия
Ресторан, кафе
Юва, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Ресторан, кафев Париккала, Финляндия
Ресторан, кафе
Париккала, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Кафе / ре…
Офисв Савонлинна, Финляндия
Офис
Савонлинна, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Офисв Савонлинна, Финляндия
Офис
Савонлинна, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерч…
Коммерческаяв Saksala, Финляндия
Коммерческая
Saksala, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Офисв Юли-Раумо, Финляндия
Офис
Юли-Раумо, Финляндия
426 м² 2/2 Этаж
€ 350,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Магазинв Saloinen, Финляндия
Магазин
Saloinen, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммер…

Параметры недвижимости в Материковая Финляндия, Финляндия

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