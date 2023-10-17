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Отели в Доминикане

коммерческая недвижимость
7
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2 объекта найдено
Отель в Сосуа, Доминиканская Республика
Отель
Сосуа, Доминиканская Республика
Площадь 1 900 м²
Этаж 2/2
12 люкс-отель на продажу на пляже, новое здание, построенное всего 3 года назад, уютное мест…
€1,43 млн
Отель с Spalni в Игуэй, Доминиканская Республика
Отель с Spalni
Игуэй, Доминиканская Республика
Площадь 1 223 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,24 млн
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