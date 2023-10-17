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Коммерческая недвижимость в Доминикане

La Altagracia
3
Игуэй
3
7 объектов найдено
Ресторан, кафе в Cabarete, Доминиканская Республика
Ресторан, кафе
Cabarete, Доминиканская Республика
Площадь 4 000 м²
Этаж 2/1
Возможность один раз в жизни. Коммерческая площадь в полном объеме, с огромным супермаркетом…
€10,45 млн
Коммерческая в Игуэй, Доминиканская Республика
Коммерческая
Игуэй, Доминиканская Республика
Площадь 2 000 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,33 млн
Производство в Gaspar Hernandez, Доминиканская Республика
Производство
Gaspar Hernandez, Доминиканская Республика
Площадь 4 340 000 м²
Этаж 1/1
Крупнейший бизнес по экспорту какао в Доминиканской Республике выставлен на продажу и ищет м…
€17,11 млн
Отель в Сосуа, Доминиканская Республика
Отель
Сосуа, Доминиканская Республика
Площадь 1 900 м²
Этаж 2/2
12 люкс-отель на продажу на пляже, новое здание, построенное всего 3 года назад, уютное мест…
€1,43 млн
Коммерческая в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Коммерческая
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Площадь 30 000 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€14,26 млн
Коммерческая с Spalni в Игуэй, Доминиканская Республика
Коммерческая с Spalni
Игуэй, Доминиканская Республика
Площадь 1 000 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,05 млн
Отель с Spalni в Игуэй, Доминиканская Республика
Отель с Spalni
Игуэй, Доминиканская Республика
Площадь 1 223 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,24 млн
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