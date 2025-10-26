Показать объекты на карте Показать объекты списком
Аренда коммерческой недвижимости в Вене, Австрия на месяц

10 объектов найдено
Офис 300 м² в Вена, Австрия
Офис 300 м²
Вена, Австрия
Площадь 300 м²
Этаж 6
Этот новейший бизнес-центр расположен в самом центре Вены. Он находится на 6-м и 7-м этажах …
$696
в месяц
Офис 300 м² в Вена, Австрия
Офис 300 м²
Вена, Австрия
Площадь 300 м²
Этаж 3
Этот офисный центр Вы найдете на улице Мариахильфер - самой известной торговой улице Австрии…
$812
в месяц
Офис 300 м² в Вена, Австрия
Офис 300 м²
Вена, Австрия
Площадь 300 м²
Этаж 12
Этот объект находится в здании Twin Tower, или Венские башни-близнецы - одном из самых высок…
$1,057
в месяц
Офис 110 м² в Вена, Австрия
Офис 110 м²
Вена, Австрия
Площадь 110 м²
Этаж 6
Этот новейший бизнес-центр расположен в самом центре Вены. Он находится на 6-м и 7-м этажах …
$12,527
в месяц
Офис 500 м² в Вена, Австрия
Офис 500 м²
Вена, Австрия
Площадь 500 м²
Этаж 2
Офисные помещения площадью от 9 кв. м до 500 кв. м в самом сердце Вены, на Кольмаркт. Подход…
$812
в месяц
Офис 300 м² в Вена, Австрия
Офис 300 м²
Вена, Австрия
Площадь 300 м²
Этаж 7
Эксклюзивное предложение: офисные помещения рядом с Венской оперой Офисные помещения распо…
$556
в месяц
Офис 300 м² в Вена, Австрия
Офис 300 м²
Вена, Австрия
Площадь 300 м²
Этаж 2
Западный железнодорожный вокзал Вены был полностью перестроен в 2011 году. Современная и инн…
$547
в месяц
Коммерческое помещение 47 м² в Вена, Австрия
Коммерческое помещение 47 м²
Вена, Австрия
Площадь 47 м²
На продажу выставлены два многофункциональных складских помещения, расположенных на первом э…
$1,000
в месяц
Офис 11 м² в Вена, Австрия
Офис 11 м²
Вена, Австрия
Площадь 11 м²
Офисные помещения в 10-м районе Вены, удобное расположение вблизи главного ж/д вокзала Вены…
$753
в месяц
Офис 140 м² в Вена, Австрия
Офис 140 м²
Вена, Австрия
Площадь 140 м²
Вы ищете офисное помещение для работы? Тогда у нас есть идеальное решение для вас в 11-м рай…
$638
в месяц
