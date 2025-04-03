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Дома в Gemeinde Wiener Neudorf, Австрия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Gemeinde Wiener Neudorf, Австрия
Дом 5 комнат
Gemeinde Wiener Neudorf, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Расположение Добро пожаловать в ваш новый дом! Этот современный отдельно стоящий дом сочета…
$971,404
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Параметры недвижимости в Gemeinde Wiener Neudorf, Австрия

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