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Дома с гаражом в Gemeinde Korneuburg, Австрия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Gemeinde Korneuburg, Австрия
Дом 5 комнат
Gemeinde Korneuburg, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 520 м²
Добро пожаловать в дом вашей мечты в Корнойбурге, Нижняя Австрия! Эта потрясающая вилла оча…
$2,48 млн
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Параметры недвижимости в Gemeinde Korneuburg, Австрия

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