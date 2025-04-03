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Отели в Gemeinde Kirchdorf in Tirol, Австрия

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1 объект найдено
4**** hotel of 45 rooms and 1 suit in Kitbuhel-Kufstein area, Austria! в Gemeinde Kirchdorf in Tirol, Австрия
4**** hotel of 45 rooms and 1 suit in Kitbuhel-Kufstein area, Austria!
Gemeinde Kirchdorf in Tirol, Австрия
Число комнат 45
Продается 4-звездочный отель недалеко от Кицбюэля и Куфштайна, Австрия! 45 номеров и 1 а…
$2,94 млн
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