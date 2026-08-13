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Квартиры в Bezirk Bruck an der Leitha, Австрия

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1 объект найдено
Квартира 7 комнат в Швехат, Австрия
Квартира 7 комнат
Швехат, Австрия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 452 м²
Продается новая квартира площадью около 145 м2 в Сенднергассе в 2320 Швехат. Квартира в нас…
$403,924
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Параметры недвижимости в Bezirk Bruck an der Leitha, Австрия

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