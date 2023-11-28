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Жильё в Котайкская область, Армения

дома
19
19 объектов найдено
Особняк 2 спальни в Джрвеж, Армения
Особняк 2 спальни
Джрвеж, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный отдельно стоящий дом в 1-м районе общины Дзорахпюр Котайкской области,…
€182,511
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Особняк 3 спальни в Канакераван, Армения
Особняк 3 спальни
Канакераван, Армения
Комнаты 5
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный отдельно стоящий дом, на 10-й улице общины Канакераван, Котайкская обл…
€136,883
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Особняк 36 спален в Цахкадзор, Армения
Особняк 36 спален
Цахкадзор, Армения
Комнаты 37
Кол-во ванных комнат 46
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 7
Продается семиэтажный гостиничный комплекс в общине Цахкадзор Котайкского марза. Комплекс со…
€4,11 млн
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Особняк 6 спален в Касах, Армения
Особняк 6 спален
Касах, Армения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк, Котайкский марз, община Касах, улица Уренинер, площадью 110 к…
€355,897
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Особняк в Зовуни, Армения
Особняк
Зовуни, Армения
Комнаты -1
Площадь 16 600 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок: Котайкский марз, община Зовуни, 16600 кв.м. поверхность. Рассто…
€530,195
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Особняк 5 спален в Ариндж, Армения
Особняк 5 спален
Ариндж, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 490 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный частный дом, на 3-й улице Хачатура Абовяна, община Ариндж, Котайкский …
€378,711
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Особняк в Артаваз, Армения
Особняк
Артаваз, Армения
Комнаты -1
Площадь 3 600 м²
Количество этажей 1
Площадь земельного участка составляет 3600 квадратных метров, он расположен в общине Цахкадз…
€328,520
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Особняк 4 спальни в Егвардский район, Армения
Особняк 4 спальни
Егвардский район, Армения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный частный дом в общине Зовуни Котайкского марза. Особняк состоит из 7 ко…
€319,395
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Особняк 3 спальни в Зовуни, Армения
Особняк 3 спальни
Зовуни, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается одноэтажный особняк, в общине Зовун Котайкской области, на улице 16, 17/1, 1-й пер…
€185,249
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Особняк 6 спален в Джрвеж, Армения
Особняк 6 спален
Джрвеж, Армения
Комнаты 7
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный частный дом, на улице 34 общины Джрвеж, Котайкского марза. Особняк сос…
€237,265
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Особняк 3 спальни в Балаховит, Армения
Особняк 3 спальни
Балаховит, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
€328,520
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Особняк 6 спален в Гарни, Армения
Особняк 6 спален
Гарни, Армения
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Этаж 1/3
€147,834
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Особняк 7 спален в Мргашен, Армения
Особняк 7 спален
Мргашен, Армения
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 578 м²
Количество этажей 3
€355,897
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Особняк 2 спальни в Джрвеж, Армения
Особняк 2 спальни
Джрвеж, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 246 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный особняк в общине Дзорахпюр Котайкского марза. Дом состоит из 3 комнат,…
€146,009
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Особняк в Касах, Армения
Особняк
Касах, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
€187,074
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Особняк 4 спальни в Цахкадзор, Армения
Особняк 4 спальни
Цахкадзор, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный частный дом в Цахкадзоре Котайкской области. Особняк состоит из 5 комн…
€365,022
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Особняк 4 спальни в Егвард, Армения
Особняк 4 спальни
Егвард, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
€205,325
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Особняк 4 спальни в Касах, Армения
Особняк 4 спальни
Касах, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 336 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк в городе Ереван, в районе Муш административного района Малатия…
€273,767
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Особняк 6 спален в Ариндж, Армения
Особняк 6 спален
Ариндж, Армения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 500 м²
Этаж 3/3
€1,19 млн
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Параметры недвижимости в Котайкская область, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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