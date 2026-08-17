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Жилье в Котайкской области, Армения

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11 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Ереван, Армения
Квартира 4 комнаты
Ереван, Армения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 7/9
Продается 4-комнатная квартира, в городе Ереване, в районе Маяк административного района Нор…
$170,000
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Особняк 5 комнат в Ереван, Армения
Особняк 5 комнат
Ереван, Армения
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк в Мушском районе Котайкского марза общины Касах, площадью 210 …
$240,000
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Квартира 4 комнаты в Ереван, Армения
Квартира 4 комнаты
Ереван, Армения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1/3
Продается: 4-комнатная квартира, г. Ереван, административный район Нор-Норк, на улице Багрев…
$165,000
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Квартира 5 комнат в Джрвеж, Армения
Квартира 5 комнат
Джрвеж, Армения
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/5
Продается 5-комнатная квартира, по улице Кочиняна, Котайкский марз, община Джрвеж, площадью …
$170,000
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Особняк 3 комнаты в Прошян, Армения
Особняк 3 комнаты
Прошян, Армения
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк, на шоссе Геворг Чауш, община Прошян, Котайкский марз. Особняк…
$300,000
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Особняк 4 комнаты в Ереван, Армения
Особняк 4 комнаты
Ереван, Армения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк, город Ереван, административный район Нор-Норк, район Сирох Хо…
$250,000
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TekceTekce
Особняк 6 комнат в Арзакан, Армения
Особняк 6 комнат
Арзакан, Армения
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный загородный дом - в селе Арзакан Котайкской области, на центральной ули…
$175,000
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Особняк 3 комнаты в Дзорахбюр, Армения
Особняк 3 комнаты
Дзорахбюр, Армения
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 246 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный особняк в общине Дзорахпюр Котайкского марза. Дом состоит из 3 комнат,…
$182,000
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Особняк 5 комнат в Ариндж, Армения
Особняк 5 комнат
Ариндж, Армения
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 286 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный дом, город Ереван, административный район Аван, район Хачатура Абовяна…
$355,000
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Особняк 5 комнат в Дзорахбюр, Армения
Особняк 5 комнат
Дзорахбюр, Армения
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный дачный дом, Котайкский марз, община Дзорахбюр, улица Амаранозай, площа…
$237,000
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Особняк 5 комнат в Зораван, Армения
Особняк 5 комнат
Зораван, Армения
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк, 1-я улица, Котайкский марз, община Зораван, площадью 207 квад…
$170,000
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Параметры недвижимости в Котайкской области, Армения

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