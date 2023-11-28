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дома
19
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19 объектов найдено
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Особняк 2 спальни
Джрвеж, Армения
3
2
200 м²
3
Продается трехэтажный отдельно стоящий дом в 1-м районе общины Дзорахпюр Котайкской области,…
€182,511
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Особняк 3 спальни
Канакераван, Армения
5
132 м²
2
Продается двухэтажный отдельно стоящий дом, на 10-й улице общины Канакераван, Котайкская обл…
€136,883
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Особняк 36 спален
Цахкадзор, Армения
37
46
3 000 м²
7
Продается семиэтажный гостиничный комплекс в общине Цахкадзор Котайкского марза. Комплекс со…
€4,11 млн
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Особняк 6 спален
Касах, Армения
7
4
110 м²
2
Продается двухэтажный особняк, Котайкский марз, община Касах, улица Уренинер, площадью 110 к…
€355,897
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Особняк
Зовуни, Армения
-1
16 600 м²
1
Продается земельный участок: Котайкский марз, община Зовуни, 16600 кв.м. поверхность. Рассто…
€530,195
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Особняк 5 спален
Ариндж, Армения
6
3
490 м²
2
Продается двухэтажный частный дом, на 3-й улице Хачатура Абовяна, община Ариндж, Котайкский …
€378,711
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Особняк
Артаваз, Армения
-1
3 600 м²
1
Площадь земельного участка составляет 3600 квадратных метров, он расположен в общине Цахкадз…
€328,520
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Особняк 4 спальни
Егвардский район, Армения
7
2
300 м²
2
Продается двухэтажный частный дом в общине Зовуни Котайкского марза. Особняк состоит из 7 ко…
€319,395
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Особняк 3 спальни
Зовуни, Армения
4
2
135 м²
1
Продается одноэтажный особняк, в общине Зовун Котайкской области, на улице 16, 17/1, 1-й пер…
€185,249
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Особняк 6 спален
Джрвеж, Армения
7
190 м²
2
Продается двухэтажный частный дом, на улице 34 общины Джрвеж, Котайкского марза. Особняк сос…
€237,265
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Особняк 3 спальни
Балаховит, Армения
4
2
220 м²
1
€328,520
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Особняк 6 спален
Гарни, Армения
8
3
370 м²
1/3
€147,834
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Особняк 7 спален
Мргашен, Армения
10
5
578 м²
3
€355,897
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Особняк 2 спальни
Джрвеж, Армения
3
1
246 м²
3
Продается трехэтажный особняк в общине Дзорахпюр Котайкского марза. Дом состоит из 3 комнат,…
€146,009
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Особняк
Касах, Армения
-1
1
205 м²
2
€187,074
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Особняк 4 спальни
Цахкадзор, Армения
5
2
260 м²
2
Продается двухэтажный частный дом в Цахкадзоре Котайкской области. Особняк состоит из 5 комн…
€365,022
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Особняк 4 спальни
Егвард, Армения
5
3
375 м²
3
€205,325
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Особняк 4 спальни
Касах, Армения
5
2
336 м²
2
Продается двухэтажный особняк в городе Ереван, в районе Муш административного района Малатия…
€273,767
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Особняк 6 спален
Ариндж, Армения
7
3
2 500 м²
3/3
€1,19 млн
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Параметры недвижимости в Котайкская область, Армения
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