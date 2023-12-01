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Жильё в Егвардский район, Армения

2 объекта найдено
Особняк 7 спален в Мргашен, Армения
Особняк 7 спален
Мргашен, Армения
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 578 м²
Количество этажей 3
€357,744
в месяц
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Особняк 4 спальни в Егвард, Армения
Особняк 4 спальни
Егвард, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
€206,391
в месяц
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Параметры недвижимости в Егвардский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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