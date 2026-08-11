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Жилье в Наирской общине, Армения

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дома
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3 объекта найдено
Особняк 5 комнат в Ереван, Армения
Особняк 5 комнат
Ереван, Армения
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк в Мушском районе Котайкского марза общины Касах, площадью 210 …
$240,000
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Особняк 5 комнат в Зораван, Армения
Особняк 5 комнат
Зораван, Армения
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк, 1-я улица, Котайкский марз, община Зораван, площадью 207 квад…
$170,000
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Особняк 3 комнаты в Прошян, Армения
Особняк 3 комнаты
Прошян, Армения
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк, на шоссе Геворг Чауш, община Прошян, Котайкский марз. Особняк…
$300,000
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