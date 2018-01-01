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MASTEREST PROPERTY&CONSULTANCY

Турция, BÜYÜKHASBAHÇE MAH. BÜYÜK HASBAHÇE CAD. HASBAHÇE APT BLOK NO: 47 İÇ KAPI NO: 9 ALANYA / ANTALYA
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MASTEREST PROPERTY&CONSULTANCY
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2022
Языки общения
Языки общения
Русский, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
masterest.com.tr
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Описание

Добро пожаловать в наше агентство недвижимости!

Мы специализируемся на продаже не только жилых, но и коммерческих объектов, земельных участков, а также отелей в Турции. Наряду с агентством недвижимости мы имеем строительную компанию с более чем 30-летним опытом работы на рынке недвижимости в южной области Турции. Наша команда готова предложить вам лучшие варианты инвестиций в недвижимость.


Мы понимаем, что покупка недвижимости - это серьезное и важное решение. Поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь вам выбрать объект, который подходит именно под ваши индивидуальные потребности и запросы. Кроме того, мы предлагаем нашим клиентам бесплатный ознакомительный тур по недвижимости в Турции при покупке объекта у нас. Это поможет вам лучше понять рынок недвижимости и оценить объекты, которые мы предлагаем, и сделать правильный выбор.


Мы предлагаем широкий выбор объектов, включая квартиры, виллы, таунхаусы и многое другое, расположенных в самых привлекательных и желанных районах Турции.

 

Мы гарантируем полную прозрачность во всех наших сделках и работаем только с проверенными и надежными застройщиками. Кроме того, мы предлагаем нашим клиентам выгодные условия покупки и готовы предоставить подробную консультацию по всем вопросам, связанным с покупкой недвижимости.

Услуги

Наша команда также готова помочь вам выбрать объект как для личного использования, так и для выгодной инвестиции с целью получения прибыли.

Наши агенты в Турции
Нармина Бабаева
Нармина Бабаева
Агентства рядом
Alanya Smart Invest
3 объекта

Кто мы?

Мы – молодая, интернациональная сплоченная команда опытных риелторов. Коллектив нашего агентства собран исключительно из любящих своё дело людей, опытных профессионалов и талантливых личностей, способных решать задачи любой сложности и сделать лучшую подборку недвижимости по предпочтениям клиента. Агентство «Smart Invest» был открыт в сентябре 2019 года в г. Аланья господином Мустафа Генджер. Соучредитель компании благополучно окончил Анкаринский университет, факультет предпринимательства и управление бизнесом. Руководство и все сотрудники нашего агентства имеют серьёзный опыт работы в области недвижимости, хорошо знакомы со всеми тонкостями специфики своей работы.

Почему стоит выбрать «Smart Invest»

10 причин обратиться к нам:

Командный подход. Быстрые сроки покупки и продажи объекта недвижимости;

Прозрачность и надежность при проведении сделок купли-продажи недвижимости; ориентация на удовлетворение потребностей своих клиентов; высокий послепродажный сервис; индивидуальный подход к клиентам, честные, открытые отношения; профессиональное ориентирование на рынке недвижимости Нижнего Новгорода; регулярные отчеты перед клиентом о работе и состоянии рынка; Внимание к деталям и надежные каналы проверки документов; Мы располагаем внушительной базой недвижимости, которая обновляется несколько раз в день; Комфортное взаимодействие. Если Вы выбираете нашу компанию, то Вам предоставляются услуги риэлтора по недвижимости, который будет работать персонально с Вами.

Покупка недвижимости (в частности, жилья) за рубежом гражданами России и СНГ уже не является несбыточной мечтой. Приобретение квартиры или дома в любом городе Турции доступно жителям всего мира. Иметь собственную жилую площадь за границей – очень выгодная инвестиция.

Наши специалисты помогут Вам правильно оценить ситуацию на рынке недвижимости, выбрать наиболее подходящий вариант и грамотно организовать прозрачную сделку. Мы сопровождаем наших клиентов всегда: даже после того, как они приняли квартиру и получили ключи.

TrustPoint
159 объектов

Trust Poınt (Точка Доверия) – это ведущая компания в Алании, обладающая знаниями и опытом в сфере недвижимости. В нашем штате есть собственный Индекс Потребительских Цен ИПЦ (бухгалтерия) и команда квалифицированных адвокатов, так что мы с легкостью займёмся всеми вашими вопросами по налоговым кодам, по документам, подтверждающим право собственности, а также вопросами по правам на банковские и иммиграционные услуги.

Вы должны знать, что если вы инвестируете в недвижимость сумму не менее 250 000 долларов США, то вы можете легко получить право на получение гражданства Турции. В портфолио нашей компании вы найдёте квартиры, уже готовые к вашему переезду, которые откроют вам лёгкий путь на получение турецкого гражданства!

Члены нашей команды говорят на Арабском, Русском, Английском, Немецком языках и Фарси. Каждый участник нашей команды имеет Сертификат Эксперта по Недвижимости.

Наши клиенты имеют для нас огромное значение

Каждый шаг нашего сотрудничества конфиденциален и обсуждается только между нами, каждый отдельный контракт находится под нашим пристальным адвокатским контролем. Приезжайте в Аланию, проводите время с любимым человеком, посещайте красивые места, расслабляйтесь под солнцем, а в это время мы будем заниматься вашими проблемами! Вы совершенно точно не останетесь одиноки в Алании! Мы станем вашими лучшими друзьями!

Alanya-home
48 объектов

Получать пассивный доход и не переживать за свое будущее - мечта многих. Один из возможных путей к этому - инвестирование. Рынок недвижимости в Турции ликвиден, перспективен и успешно развивается.  Компания Alanya Home с 2010 года успешно работает в сфере недвижимости, и уверенно продвигается в этой сфере. Основные принципы нашей работы- ясность, честность и прозрачность. Мы создаём возможности для реализации желаний наших клиентов на рынке недвижимости. Мы уважаем индивидуальность выбора каждого клиента.  Наша компания постоянно совершенствуется для того, чтобы найти оптимальные и эффективные способы взаимодействия и улучшить сервис.

Особые преимущества агенства Alanya Home:

• Продажа и аренда обьектов жилых , коммерческих,а также земель под строительство;  • Гарантированно быстрые операции с недвижимостью; • Доступные цены и эксклюзивные скидки от банков-партнеров и застройщиков;  • Безопасность сделок гарантируется отделом юристов, который исключает риски для клиента;  • Богатая база объектов, которая постоянно пополняется благодаря сотрудничеству с проверенными и заслуженными агентствами в столице и области;  • Полный послепродажный сервис; • Наши сотрудники регулярно проходят курсы повышения квалификации. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по всем юридическим тонкостям касающимся вопросов недвижимости.

Redtower Property
21 объект

Как компания со знаниями в области недвижимости и строительства, мы гордимся тем, что имеем клиентов со всего мира. Мы являемся одной из ведущих компаний в Турции по недвижимости. Мы предоставляем помощь, которая будет с вами при каждой процедуре покупки недвижимости в Турции. Когда вы решите купить недвижимость в Турции, мы приветствуем вас в аэропорту, и после того, как вы приобретете свою недвижимость, мы поможем вам со всем, что связано с вашей собственностью в Турции.Наша компания, которая годами работает со своими профессиональными командами и отраслевыми знаниями, продолжает проводить различие во всех областях, в которых он ведет бизнес, с целью привлечения как себя, так и своих деловых партнеров. В то время как мы прилагаем все усилия, чтобы с большой осторожностью узнавать о наших продажах, рассматривая наших клиентов как наших деловых партнеров, деловая этика является одной из самых важных ценностей, которые нас волнуют.Первая цель Red Tower Property - не только продать, но и обеспечить 100% удовлетворение клиентов. Мы работаем со всеми нашими возможностями, чтобы обеспечить это выполнение. Мы предлагаем вам закончить учебу с нашими предпродажными и послепродажными услугами. Мы работаем весь день, чтобы оказать лучшую помощь нашим инвесторам.  

Gemahmutlar

Нам доверяют тысячи людей. -Бесплатная регистрация без скрытой комиссии Мы проведем вас за ручку по всей сделке от начала и до конца, где нет места трудностям, ошибкам и потерям. -Бесплатная оценка рыночной стоимости Без труда сможете оценить выгоды, рассчитать инвестиционную прибыль и все перспективы от своего приобретения. -Офисы по всему миру Денежные переводы для приобретения недвижимости без ограничений. Вы получите самые выгодные и безопасные варианты.

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