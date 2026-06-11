KUBIAK NIERUCHOMOŚCI

Об агентстве

О нас

Кубиак Недвижимость - польская компания, занимающаяся широко понимаемыми сделками с недвижимостью - покупкой, продажей и арендой квартир, домов, коммерческих площадей и земли.

Наши услуги основаны на многолетнем опыте и особой заботе о благе наших клиентов. Высокое качество услуг гарантирует профессионализм наших консультантов, которые осуществляют все операции комплексно.

Мы придаем большое значение индивидуальному подходу к клиентам. Мы прилагаем все усилия, чтобы найти недвижимость, отвечающую критериям и требованиям Клиента, а также адаптированную к его финансовым возможностям. Уважая время наших клиентов, мы предлагаем им только избранные предложения.

Мы помогаем принимать правильные и выгодные решения, поддерживаем быстрые, эффективные и безопасные транзакции, помогаем в выполнении формальностей. Ради комфорта и безопасности наших клиентов мы сотрудничаем с нотариальными юридическими фирмами, экспертами по недвижимости, юридическими фирмами, банками, застройщиками и офисами государственного управления.

Мы всегда гарантируем, что покупка станет подходящей инвестицией для Клиента - мы предоставляем полную, актуальную информацию о рынке и недвижимости.

Особым доказательством доверия и признания наших Клиентов является тот факт, что многие пользуются нашими услугами на протяжении многих лет.

Компания KUBIAK Real Estate связана с Польской федерацией рынка недвижимости, Варшавской ассоциацией агентов по недвижимости и Системой многократного предложения MLS WSPON.

Сделки, совершенные через компанию, покрываются страхованием ответственности.

Какова наша ответственность?

В KUBIAK Real Estate мы придаем большое значение безопасности и комфорту наших Клиентов при проведении сделок. Мы осознаем, что неопытность и отсутствие информации о рынке могут привести к серьезным финансовым потерям, юридическим проблемам и потере мечты о собственном имуществе. Таким образом, в интересах наших клиентов, мы собираем ряд информации о собственности, прежде чем она будет в нашем предложении. Перед совершением сделки мы проверяем полную документацию и правовой статус объекта. Используя знания и опыт наших консультантов, Клиенты устраняют любые риски.

Только проверенные предложения

Мы применяем высокие стандарты допуска имущества к продаже,

Мы точно описываем каждое имущество, делаем фотодокументацию, показывающую его технический статус и внешний вид, проверяем все необходимые документы для оценки правового статуса.

Безопасность

Мы предоставляем нашим Клиентам полную юридическую консультацию – тщательно проверяем правильность всех документов, правовой статус имущества и обеспечиваем безопасное проведение сделки;

Мы работаем с лучшими нотариальными бюро.

профессионализм

Все сотрудники KUBIAK Real Estate имеют многолетний опыт работы в сфере торговли недвижимостью.

Вся команда KUBIAK Real Estate постоянно дополняет свои знания о рынке недвижимости, юридических вопросах и участвует в тренингах по повышению квалификации.

Удобство

В вашем распоряжении наш веб-сайт, где мы представляем наше текущее предложение - с точным описанием недвижимости, фотографий, планов поверхности и местоположения на карте. Сайт регулярно обновляется. Используя ряд доступных параметров, клиенты выбирают только те свойства, которые соответствуют их ожиданиям.

одноразовость

Вместе с Клиентами мы устанавливаем удобное для обеих сторон время проведения встречи.

Полная информация о деятельности, осуществляемой в любое время, по желанию Заказчика, мы предоставляем информацию о состоянии осуществляемой деятельности, Клиенты имеют доступ к информации о посетителях своего предложения на сайте и посещениях Клиентов в сфере недвижимости, Клиент всегда должен быть проинформирован о любых действиях, ведущих к выгодной продаже недвижимости.

Без риска.

Клиенты KUBIAK Недвижимость несет расходы только в том случае, если сделка состоится,

Клиенты не несут никакого риска, связанного с продажей или покупкой недвижимости. Вся деятельность, связанная с услугами Агентства, связанная с проверкой правового статуса недвижимости, правовым оформлением сделок и поиском покупателей, на нашей стороне.

Как мы работаем?

В интересах высочайшего уровня обслуживания наших Клиентов мы помогаем не только в выборе наиболее выгодного имущества, но и поддерживаем весь этап доработки сделки. В вашем распоряжении опытные брокеры по недвижимости и кредитные консультанты. Пользуясь нашими услугами, вы можете быть уверены в безопасности сделки.- мы проверяем правовой статус объекта недвижимости (анализ прав собственности, вид имущественных сборов, проверку полноты документов и сертификатов и подготовку к заключению договора купли-продажи),

Мы участвуем в переговорах,

Мы помогаем в составлении предварительного соглашения – сотрудничаем с известными нотариальными юридическими фирмами.

Мы помогаем получить юридическую помощь, геодезическую помощь и т.д.

Мы контролируем окончательное заключение договора купли-продажи – координируем сотрудничество с нотариальной канцелярией и помогаем оформлять документы.

Мы бесплатно поможем Вам выбрать наиболее выгодный ипотечный кредит – мы предлагаем Вам возможность воспользоваться услугами персонального кредитного консультанта, который, узнав о Ваших кредитных потребностях, проведет опрос кредитоспособности, предложит наиболее выгодный ипотечный кредит, а затем проконтролирует и лично проконтролирует выполнение заявления, сделанного от имени клиента в банк.

Что нам делать?

Хотите купить дом или квартиру? Или вы хотите быстро продать свою собственность? Ты в нужном месте! С нашим офисом вы можете рассчитывать на то, что каждая транзакция будет проведена эффективно. Мы используем современные маркетинговые инструменты и публикуем предложения на самых популярных анонсированных порталах.

Отправьте нам свои предпочтения в отношении недвижимости, которую вы ищете, и мы найдем вам новый дом.

Система MLS

Кубиак Недвижимость основана на системе MLS WSPON. Система множественного предложения MLS WSPON – это современная система обмена информацией между агентствами недвижимости. Это сеть профессиональных брокерских агентств, которые сотрудничают в продаже и аренде недвижимости. Сотрудничество осуществляется на четко определенной основе, разработанной Варшавской ассоциацией агентов по недвижимости. Доступ к подробным данным имеют только участники Системы.

MLS WSPON базируется на американских решениях с высочайшей эффективностью, которые успешно работают в США уже более 30 лет. Одним из основателей MLS System в Польше является Яцек Кубиак, владелец KUBIAK Real Estate. Система позволяет подавать все предложения от всех задействованных офисов. Основой MLS WSPON являются эксклюзивные соглашения, заключаемые с продавцами. В случае эксклюзивного предложения только по одному агентству, вся обязанность по быстрому совершению сделки, при этом предлагаемая недвижимость переходит в несколько сотен связанных с ней офисов недвижимости.

МИССИЯ И ВИСИЯ

Миссия

Медиат в торговле недвижимостью по этическим и профессиональным стандартам, действуя в наилучших интересах Клиента, с целью его безопасности, комфорта и удовлетворения.

Видение

Построение и развитие бренда KUBIAK Real Estate как ценного брокера по недвижимости, деятельность которого характеризуется профессионализмом, заботой о высочайшем качестве обслуживания клиентов и гарантией безопасности сделки.