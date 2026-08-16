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Kawalerki nad morzem na sprzedaż w Szardża (emirat), Emiraty Arabskie

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Sharjah
15
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1 obiekt total found
Kawalerka w Sharjah, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Sharjah, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 4/6
Apartamenty w nowym kompleksie Aysha nad wodą! Kompleks znajduje się wzdłuż laguny Al Khan! …
$143,506
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Agencja
DDA Real Estate
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Parametry nieruchomości w Szardża (emirat), Emiraty Arabskie

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