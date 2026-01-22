Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Szardża (emirat)
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Szardża (emirat), Emiraty Arabskie

Sharjah
54
Al Hamriyah
7
Al Batayih
4
2 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Qatah, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Qatah, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 10 000 m²
Najlepsza oferta willi!! Przestronna willa w Sharjah, 10% zaliczki bez opłaty agencyjnej lub…
$762,502
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Willa 2 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 504 m²
Gorąca oferta!! Nowa premiera Willa z 2 sypialniami w rezydencji Nasma bez opłat za obsługę …
$285,940
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Szardża (emirat).

wille
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Szardża (emirat), Emiraty Arabskie

z garażem
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się