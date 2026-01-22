Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z garażem na sprzedaż w Szardża (emirat), Emiraty Arabskie

Willa 6 pokojów w Sharjah, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 659 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyspa Jubail znajduje się na obrzeżach Abu Zabi, między wyspą Yas a wyspą Saadiyat, i oferuj…
$2,80M
Szeregowiec 4 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 269 m²
Liczba kondygnacji 2
Located just outside Abu Dhabi between Yas Island and Saadiyat Island, Jubail Island offers …
$1,02M
