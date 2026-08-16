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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Szardża (emirat), Emiraty Arabskie

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Sharjah
7
Al Hamriyah
12
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21 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 267 m²
Piętro 8/13
Apartamenty w kompleksie hotelowym Anantara Sharjah Residences na brzegu Zatoki Perskiej! W …
$1,53M
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 5 pokojów w Sharjah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 5 pokojów
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 350 m²
Piętro 8/13
Apartamenty w kompleksie hotelowym Anantara Sharjah Residences na brzegu Zatoki Perskiej! W …
$2,06M
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Liczba kondygnacji 60
MAKLERPROVIS DARMOWY MAYBACH ULTIMATE LUXURYTen projekt jest nowością na świecie. W Dubaju m…
$950,623
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Agencja
ISB Global Immobilien
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Piętro 21/50
Apartamenty na Nadbrzeżu z Elastycznym Planem Płatności w Al Mamzar, Sharjah Al Mamzar w Sha…
$541,353
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 173 m²
Piętro 33/50
Apartamenty na Nadbrzeżu z Elastycznym Planem Płatności w Al Mamzar, Sharjah Al Mamzar w Sha…
$460,382
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Kawalerka w Sharjah, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Sharjah, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 4/6
Apartamenty w nowym kompleksie Aysha nad wodą! Kompleks znajduje się wzdłuż laguny Al Khan! …
$143,506
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Agencja
DDA Real Estate
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 10/12
Luksusowe Apartamenty z Widokiem na Morze i Pięciogwiazdkowym Hotelem w Sharjah Odkryj luksu…
$688,259
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Mieszkanie 5 pokojów w Sharjah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 5 pokojów
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Piętro 10/12
Luksusowe Apartamenty z Widokiem na Morze i Pięciogwiazdkowym Hotelem w Sharjah Odkryj luksu…
$2,13M
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Mieszkanie 3 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 156 m²
Piętro 10/12
Luksusowe Apartamenty z Widokiem na Morze i Pięciogwiazdkowym Hotelem w Sharjah Odkryj luksu…
$956,622
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Mieszkanie 3 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 157 m²
Piętro 8/13
Apartamenty w kompleksie hotelowym Anantara Sharjah Residences na brzegu Zatoki Perskiej! W …
$951,507
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 4 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 267 m²
Piętro 9/12
Luksusowe Apartamenty z Widokiem na Morze i Pięciogwiazdkowym Hotelem w Sharjah Odkryj luksu…
$1,53M
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Mieszkanie 2 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 8/13
Apartamenty w kompleksie hotelowym Anantara Sharjah Residences na brzegu Zatoki Perskiej! W …
$690,959
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 230 m²
Piętro 48/50
Apartamenty na Nadbrzeżu z Elastycznym Planem Płatności w Al Mamzar, Sharjah Al Mamzar w Sha…
$731,058
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Piętro 48/50
Doświadcz wyrafinowanego życia przybrzeżnego z tych elegancko zaprojektowane apartamenty w S…
$470,910
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Mieszkanie 1 pokój w Sharjah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 695 m²
Al Wasayef Real Estate Company ogłasza jeden z najsilniejszych projektów w Sharjah, ogłasza …
$150,050
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Mieszkanie 4 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Piętro 10/12
Odkryj luksusowy styl życia z 1 i 4-pokojowymi apartamentami i ekskluzywnymi dachami nad mor…
$2,04M
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Piętro 8/50
Wyspa Maryam jest jednym z najbardziej prestiżowych osiągnięć Sharjah nabrzeża, oferując mie…
$470,912
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Mieszkanie 1 pokój w Sharjah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 12
Odkryj urok życia nad morzem w tych eleganckich 1 do 4-pokojowych urządzonych apartamentach …
$682,934
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Mieszkanie 2 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Piętro 9/12
Doświadcz wysokiego życia wybrzeża z wyborem od 1 do 4-pokojowe urządzone apartamenty i pent…
$938,191
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Mieszkanie w Sharjah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje -1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 379 m²
Maryam Island to piękna nadmorska inwestycja w centrum Sharjah, składająca się z nieskazitel…
$103,211
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Mieszkanie w Sharjah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje -1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 321 m²
WIELKA OFERTA!! Studio o powierzchni 320 stóp kwadratowych | Cena rozpoczęcia 401 000 dirham…
$109,202
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Typy nieruchomości w Szardża (emirat).

kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Szardża (emirat), Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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