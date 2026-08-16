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Kawalerki nad morzem na sprzedaż w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie

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Mina Al arab
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3 obiekty total found
Kawalerka w Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 10/21
Branded apartamenty w kompleksie Franck Muller Aeternitas w Dubaju Marina! Za życie i inwest…
$226,009
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 5/15
Hayat Residence is located on the prestigious Hayat Island in Mina Al Arab, with the best-in…
$140,000
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Kawalerka 1 pokój w Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 8/17
The Rising Star project is located on the prestigious Hayat Island in Mina Al Arab, with the…
$145,000
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Parametry nieruchomości w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie

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