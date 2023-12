New residence Hyde Walk Residence with a swimming pool near Sheikh Zayed Road, Al Satwa, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €4,22M

Dane techniczne Rodzaj - mieszkanie Rozmiar - 2716 stóp kwadratowych Liczba sypialni - 4 Liczba łazienek - 5 25 minut od centrum miasta 25 minut od lotniska Nieumeblowane Wolny Funkcje Nowy Pokój pokojowy Pralnia Okna od podłogi do sufitu Duży balkon 2 Parking kryty W pełni wyposażona kuchnia Prywatny dostęp do plaży O obszarze Architektura inspirowana Miami Beach Prywatna zamknięta wyspa Nadchodzące centrum handlowe 2 parki sąsiedzkie 1,5 km Prywatna plaża w Pristine 13 000 m2 centrum handlowe 85 000 m2 powierzchni hotelowych 25 000 m2 Udogodnienia Wróć do domu na najbardziej ekskluzywnej wyspie Dubaju. EMAAR BEACHFRONT to starannie zaplanowana przystań na nabrzeżu, położona w nowym centrum morskim Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Dubaju. Unikalne połączenie kosmopolitycznego życia, doskonałej lokalizacji i luksusowego nadmorskiego stylu życia Słodkie życie zaczyna się od tropikalnej bryzy. A dzięki bezpośredniemu dostępowi do Dubai Marina i szybkiemu połączeniu z Sheikh Zayed Road, obudź się przy kojących dźwiękach fal; popłynąć w otwarty horyzont; lub zrelaksuj się na otwartym morzu. W Emaar Beachfront każdy dzień to dzień na plaży.