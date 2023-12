Vita Grande

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €205,956

33–58 m² 2

Poddaj się: 2025

Nieruchomości w Dubaju z pełnym wsparciem prawnym. Pomoc w transferze środków. Bezpłatny wybór nieruchomości. - Prowizja dla naszych klientów 0% ( prowizja jest wypłacana przez dewelopera ); - bezpłatne zarządzanie nieruchomościami; - nieoprocentowana rata na okres do 7 lat; - Tylko doświadczeni brokerzy; - Pełna obsługa transakcji; - Ochrona prawna transakcji; - doświadczenie zawodowe powyżej 15 lat; - Pomoc w uzyskaniu miejsca zamieszkania i relokacji; - rekompensata w wysokości 50% cła państwowego; - brokerzy w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Gruzji, Turcji, Tajlandii, Białorusi, Kazachstanie i innych krajach; - Pokazujemy obiekt osobiście lub online; - Uprzywilejowany partner ponad 50 programistów na całym świecie! Pantheon Elysee II w JVC — to nowy kompleks oferujący wybór studio, apartamenty z 1, 2 sypialniami i penthouse'ami z 4 sypialniami. Kompleks znajduje się w Jumeirah Village Circle i oferuje nieograniczony dostęp do całej społeczności i nie tylko. Nie ma problemów z dostępnością transportu, ponieważ rozwój znajduje się obok głównych dróg, w tym Sheikh Mohammed bin Zayed Road i Al Heil Road. Kompleks ma wspaniałą infrastrukturę. Zarządzanie zapewnia pełną obsługę, bezpieczeństwo i konserwację. Infrastruktura: - boiska sportowe, - Rozdroże, - pasy rowerowe, - Sporty wodne, - strefa grillowa, - plac zabaw dla dzieci, - Miejsce do relaksu, - handel detaliczny, - Restauracja i kawiarnia. Opowiemy o wszystkich zawiłościach związanych z nabywaniem nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Napisz lub zadzwoń, odpowiedz na wszystkie pytania!