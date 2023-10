Dubaj, Emiraty Arabskie

od €3,01M

Projekt położony jest na półwyspie w prestiżowej dzielnicy Business Bay i wyróżnia się mnóstwem terenów zielonych, parków, ścieżek do joggingu i spacerów oraz innych udogodnień do życia i rekreacji. Jedną z kluczowych cech jest nabrzeże z restauracjami, sklepami, ogrodami i parkami. Półwysep będzie miał całą niezbędną infrastrukturę do komfortowego życia. W odległości spaceru od supermarketów, butików, salonów, kawiarni i restauracji. Również na wyspie będzie kort tenisowy, boisko do squasha, boisko do koszykówki i skatepark. Zalety Select Group, twórca projektu, został założony w 2002 roku i jest znany z takich projektów jak Studio One, Jumeirah Living Marina Gate, Marina Gate itp. Select Group otrzymało wiele nagród, w tym najlepszego dewelopera luksusowych i wieżowców. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Położony nad kanałem Dubaju, obok szejka Zayeda Rda i Al Khail Rd, w odległości spaceru od stacji metra Business Bay, projekt ma dogodną dostępność prywatnym samochodem, transport publiczny lub wodny. Do kluczowych obszarów Dubaju - centrum, DIFC, lotniska, można dotrzeć w 10-15 minut. Odległości: 800 metrów do Bay Avenue Mall 850 metrów do Sheikh Zayed Road 1 km do stacji metra Business Bay 1,9 km do Burj Khalifa 2,2 km do centrum handlowego Dubai 3,7 km do DIFC 14,6 km do lotniska w Dubaju ( 15 minut jazdy samochodem )