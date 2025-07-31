  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Dubaj
  4. Kompleks mieszkalny Creek Haven

Kompleks mieszkalny Creek Haven

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$514,888
;
9
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33019
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.12.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2030
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    35

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Creek Haven jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym z Emaar w Dubai Creek Harbour.

Creek Haven to nowy projekt dewelopera Emaara, który znajduje się w prestiżowym obszarze portu Dubai Creek. Kompleks obejmuje podziemny poziom, parter, trzy poziomy podium i trzydzieści pięter mieszkalnych. Kolekcja zawiera apartamenty z 1, 2 i 3 sypialniami. Termin ten upływa w pierwszym kwartale 2030 r.

Zalety kompleksu:
- Nowoczesne fasady, które harmonijnie pasują do otaczającego krajobrazu;
- Widok na park, Burj Khalifa i centrum Dubaju
- Wnętrza w jasnym spokojnej palety z miękkich tekstur na przytulny pobyt;
- Przestronne, przemyślane przestrzenie dla komfortowego odpoczynku i życia.

Infrastruktura kompleksu:
basen Infiniti z spektakularnymi widokami;
- plac zabaw dla dzieci i basen dla dzieci;
- Sala gimnastyczna i fitness;
- Sąd do gry wiosła i tenis stołowy;
- Jogi i piknik i grill;
- obszar rekreacyjny przy basenie i obszarze publicznym;
- Ścieżki spacerowe i obszary rekreacyjne.

Lokalizacja i zalety obszaru
Creek Haven znajduje się w Dubai Creek Harbour, z łatwym dostępem do kluczowych punktów w mieście:
- Mina Rashid - 5 minut.
Jumeirah Beach Coast - 10 minut
Złoty Souq i centrum Dubaju - 15 minut
Port lotniczy Dubaj - 10 minut
Lotnisko Al Maktoum - 40 minut.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania osobistej porady i oblicz koszt zakupu mieszkań w Creek Haven.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex Binghatti Twilight in Jaddaf Waterfront area, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$402,936
Zespół mieszkaniowy New Aria Heights Residence with swimming pools and restaurants in the prestigious area of JVC, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$373,745
Dzielnica mieszkaniowa Ghaf Woods
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$410,959
Zespół mieszkaniowy New residential complex Damac Riverside Views with floating restaurant and spa, Dubailand, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$478,325
Zespół mieszkaniowy Golf Gate 2
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$294,247
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Creek Haven
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$514,888
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Zespół mieszkaniowy Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Zespół mieszkaniowy Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Zespół mieszkaniowy Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Zespół mieszkaniowy Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Zespół mieszkaniowy Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$458,151
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 60
Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai. An architectural masterpiece rising on Mohamed Bin Rashid Boulevard, just steps from Burj Khalifa and Dubai Mall. With over 60 storeys, Binghatti Skyblade sets a new standard for luxury high-rise living in the heart of Dubai. …
Agencja
Grupo WAME Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy La Mazzoni
Zespół mieszkaniowy La Mazzoni
Zespół mieszkaniowy La Mazzoni
Zespół mieszkaniowy La Mazzoni
Zespół mieszkaniowy La Mazzoni
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy La Mazzoni
Zespół mieszkaniowy La Mazzoni
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$513,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 15
Apartamenty w ekskluzywnym kompleksie mieszkaniowym La Mazzoni w Ras Al Khaimah! Kilka kroków od przyszłego kasyna w Ras Al Khaimah! Apartamenty są w pełni umeblowane! Ze względu na lokalizację w pobliżu kasyna i przypływ światowych gwiazd apartamenty będą miały wysoki dochód z wynajmu i ods…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy Mangrove Residences
Zespół mieszkaniowy Mangrove Residences
Zespół mieszkaniowy Mangrove Residences
Zespół mieszkaniowy Mangrove Residences
Zespół mieszkaniowy Mangrove Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Mangrove Residences
Zespół mieszkaniowy Mangrove Residences
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,19M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 17
Apartamenty w postępowym kompleksie mieszkaniowym Mangrove Residences! Mieszkania na życie i inwestycje (ROI - 9,1% w dolarach)! Korzystna lokalizacja! Termin realizacji - 4 mkw. 2025 Udogodnienia: siłownia, ścieżki do joggingu, centrum odnowy biologicznej, kilka rodzajów basenów, w tym sp…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje