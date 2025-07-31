Kompleks mieszkalny Creek Haven

Creek Haven jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym z Emaar w Dubai Creek Harbour.
Creek Haven to nowy projekt dewelopera Emaara, który znajduje się w prestiżowym obszarze portu Dubai Creek. Kompleks obejmuje podziemny poziom, parter, trzy poziomy podium i trzydzieści pięter mieszkalnych. Kolekcja zawiera apartamenty z 1, 2 i 3 sypialniami. Termin ten upływa w pierwszym kwartale 2030 r.
Zalety kompleksu:
- Nowoczesne fasady, które harmonijnie pasują do otaczającego krajobrazu;
- Widok na park, Burj Khalifa i centrum Dubaju
- Wnętrza w jasnym spokojnej palety z miękkich tekstur na przytulny pobyt;
- Przestronne, przemyślane przestrzenie dla komfortowego odpoczynku i życia.
Infrastruktura kompleksu:
basen Infiniti z spektakularnymi widokami;
- plac zabaw dla dzieci i basen dla dzieci;
- Sala gimnastyczna i fitness;
- Sąd do gry wiosła i tenis stołowy;
- Jogi i piknik i grill;
- obszar rekreacyjny przy basenie i obszarze publicznym;
- Ścieżki spacerowe i obszary rekreacyjne.
Lokalizacja i zalety obszaru
Creek Haven znajduje się w Dubai Creek Harbour, z łatwym dostępem do kluczowych punktów w mieście:
- Mina Rashid - 5 minut.
Jumeirah Beach Coast - 10 minut
Złoty Souq i centrum Dubaju - 15 minut
Port lotniczy Dubaj - 10 minut
Lotnisko Al Maktoum - 40 minut.
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania osobistej porady i oblicz koszt zakupu mieszkań w Creek Haven.