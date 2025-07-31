Kompleks mieszkalny Creek Haven

Creek Haven jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym z Emaar w Dubai Creek Harbour.



Creek Haven to nowy projekt dewelopera Emaara, który znajduje się w prestiżowym obszarze portu Dubai Creek. Kompleks obejmuje podziemny poziom, parter, trzy poziomy podium i trzydzieści pięter mieszkalnych. Kolekcja zawiera apartamenty z 1, 2 i 3 sypialniami. Termin ten upływa w pierwszym kwartale 2030 r.



Zalety kompleksu:

- Nowoczesne fasady, które harmonijnie pasują do otaczającego krajobrazu;

- Widok na park, Burj Khalifa i centrum Dubaju

- Wnętrza w jasnym spokojnej palety z miękkich tekstur na przytulny pobyt;

- Przestronne, przemyślane przestrzenie dla komfortowego odpoczynku i życia.



Infrastruktura kompleksu:

basen Infiniti z spektakularnymi widokami;

- plac zabaw dla dzieci i basen dla dzieci;

- Sala gimnastyczna i fitness;

- Sąd do gry wiosła i tenis stołowy;

- Jogi i piknik i grill;

- obszar rekreacyjny przy basenie i obszarze publicznym;

- Ścieżki spacerowe i obszary rekreacyjne.



Lokalizacja i zalety obszaru

Creek Haven znajduje się w Dubai Creek Harbour, z łatwym dostępem do kluczowych punktów w mieście:

- Mina Rashid - 5 minut.

Jumeirah Beach Coast - 10 minut

Złoty Souq i centrum Dubaju - 15 minut

Port lotniczy Dubaj - 10 minut

Lotnisko Al Maktoum - 40 minut.



Skontaktuj się z nami w celu uzyskania osobistej porady i oblicz koszt zakupu mieszkań w Creek Haven.