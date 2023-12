Dubaj, Emiraty Arabskie

od €7,47M

Poddaj się: 2024

Bezpłatny wybór nieruchomości. Obiekty najlepszych programistów. Pełna pomoc prawna transakcji. Six Senses The Palm – najnowszy projekt premium na wybrzeżu, w tym hotel i 162 prywatne rezydencje. Będzie on położony na zachód od « półksiężyca », wieńcząc kultową wyspę Palm Jumeirah i obmyty wodami otwartego morza. Six Senses The Palm będzie deweloperem jednego z wiodących deweloperów ZEA Select Group we współpracy z Emirates Strategic Investment Company. Jest to pierwszy projekt ZEA globalnej sieci Six Senses Hotels Resorts Spas, znanej na całym świecie z luksusowych kurortów. Będzie to ostatni ultra-luksusowy hotel zbudowany na Palm Jumeirah. Projekt kurortu inspirowany jest kształtem koralowca morskiego, który będzie uosabiany w faliste linie dachu i soczewkowe fasady budynków. Ukończenie kompleksu planowane jest na koniec 2024 r. Udogodnienia dla mieszkańców: - tereny zielone krajobrazowe; - siłownia; - korty tenisowe; - specjalne bieżnie; - kłódki do gry spadły ( sport napędzany rakietą ) i squash; - klub dla dzieci i pokój gier; - salon SPA; - centrum odnowy biologicznej i centrum długowieczności; - sale konferencyjne i zaplecze na imprezy; - restauracje i bary; - kino wewnętrzne; - biblioteka; - baseny; - przestronna prywatna plaża. Lokalizacja: Palm Jumeirah jest jednym z najpopularniejszych obszarów wśród nabywców luksusowych nieruchomości: oferuje luksusowy styl życia nad morzem, otoczony światowej klasy udogodnieniami, a jednocześnie niedaleko centrum metropolii. Six Senses Palm będzie znajdować się na zachód od półksiężyca « » – najbardziej zacisznej części wyspy palmowej, co zapewni mieszkańcom kompleksu maksymalną prywatność. Jednocześnie łatwo jest dostać się stąd do popularnych atrakcji Palm Jumeirah, a także na kontynent: mieszkańcy mogą korzystać z transportu osobistego, taksówki lub kolejki jednoszynowej. Six Senses znajduje się 5 minut jazdy od słynnego hotelu Atlantis The Palm, w którym znajdują się znane na całym świecie restauracje z kuchnią. Na terenie tego pięciogwiazdkowego kurortu znajduje się największy na świecie park wodny Aquaventure Waterpark z akwarium. Six Senses The Palm znajduje się 10 minut jazdy od popularnych miejsc na wyspie, takich jak The Pointe i Nakheel Mall, a także The View. Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju ( DXB ) znajduje się 30 minut jazdy od Six Senses, drugiego międzynarodowego lotniska Al Maktoum ( DWC ) – w 40 minut. Dlaczego warto z nami współpracować? - 6 lat doświadczenia jako pośrednik w handlu nieruchomościami, - ponad 10 lat doświadczenia w dziedzinie prawa; - bezpieczne wsparcie prawne dla transakcji; - wszystko o najbardziej dochodowych i wygodnych projektach w Dubaju, szczerze mówiąc o wadach i zaletach, o wątpliwościach dotyczących obiektu; - oszczędzanie czasu; - brak dodatkowej prowizji; - Opowiemy wszystko o życiu w Dubaju. Z nami poczujesz się bezpiecznie, ponieważ mamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prawa, co jest gwarancją zgodności ze wszystkimi subtelnościami przy rejestracji nieruchomości. Dzwoń lub pisz na czacie, jesteśmy zawsze w kontakcie i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania !!