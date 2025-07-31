Kompleks mieszkalny EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai

EVERGR1N HOUSE by Object 1 - Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubaj.

Przegląd projektu:

EVERGR1N HOUSE by Object 1 redefiniuje nowoczesne, zrównoważone życie w Dubaju.

Położony w samym sercu Jumeirah Garden City, ten butik 8- historia rozwoju oferuje 219 rezydencje - od eleganckich studio do przestronnych 2-pokojowych apartamentów - mieszając współczesny design z bujnym zielonym otoczeniu, obfite naturalne światło i smarthome technologii.

Rodzaje apartamentów, Rozmiary i ceny

Studio: ~ 43 m ² od 265.000 €

1- Sypialnia: ~ 73 m ² od 445.000 €

2- Sypialnia: ~ 115 m ² od 663.000 €

3- Sypialnia: ~ 211 m ² od 1.250.000 €

Elastyczny plan płatności 50 / 50: 50% w trakcie budowy, 50% w momencie przekazania.

Szacunkowe ukończenie: II kwartał 2026 r.

Korzyści i styl życia Cechy:

Nieskończony basen z tarasem słonecznym.

Strefa wellness: sala gimnastyczna, sauna, joga i obszary medytacji.

Salon na świeżym powietrzu, grill i miejsca klubowe.

Pokój zabaw dla dzieci i ogrodów krajobrazowych.

Smart- home systems & keyless entry.

24 godziny na dobę i ochrona.

Pierwsza lokalizacja - Jumeirah Garden City:

5 min → Dubai Mall & Burj Khalifa

7 min → Muzeum przyszłości

10 min → La Mer Beach

Bezpośredni dostęp do Sheikh Zayed Road.

Centralna, ale spokojna zielona okolica.

Najważniejsze punkty inwestycji:

Atrakcyjna cena wejścia od 265.000 €

Wysokie dochody z wynajmu do 8- 10% w tej dzielnicy.

Ekologiczny, zrównoważony projekt zgodny z zieloną wizją Dubaju.

Własność Freehold dostępna dla wszystkich narodowości.

Dostarczony przez Obiekt 1, zaufany deweloper koncentruje się na jakości i projektowania.

Wniosek:

EVERGR1N HOUSE jest czymś więcej niż rezydencją - jest to inwestycja stylu życia łącząca wygodę miejską, zieloną architekturę i silny potencjał wynajmu.

Idealny dla właścicieli domów poszukujących spokoju w mieście, i inwestorów dążących do wzrostu i wysokiej ROI.