  Kompleks mieszkalny EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai

Kompleks mieszkalny EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai

Ajman, Emiraty Arabskie
od
$311,965
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
33
ID: 27583
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Adżman (emirat)
  • Miasto
    Ajman

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    8

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English

EVERGR1N HOUSE by Object 1 - Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubaj.

Przegląd projektu:

EVERGR1N HOUSE by Object 1 redefiniuje nowoczesne, zrównoważone życie w Dubaju.
Położony w samym sercu Jumeirah Garden City, ten butik 8- historia rozwoju oferuje 219 rezydencje - od eleganckich studio do przestronnych 2-pokojowych apartamentów - mieszając współczesny design z bujnym zielonym otoczeniu, obfite naturalne światło i smarthome technologii.

Rodzaje apartamentów, Rozmiary i ceny

  • Studio: ~ 43 m ² od 265.000 €

  • 1- Sypialnia: ~ 73 m ² od 445.000 €

  • 2- Sypialnia: ~ 115 m ² od 663.000 €

  • 3- Sypialnia: ~ 211 m ² od 1.250.000 €

Elastyczny plan płatności 50 / 50: 50% w trakcie budowy, 50% w momencie przekazania.
Szacunkowe ukończenie: II kwartał 2026 r.

Korzyści i styl życia Cechy:

  • Nieskończony basen z tarasem słonecznym.

  • Strefa wellness: sala gimnastyczna, sauna, joga i obszary medytacji.

  • Salon na świeżym powietrzu, grill i miejsca klubowe.

  • Pokój zabaw dla dzieci i ogrodów krajobrazowych.

  • Smart- home systems & keyless entry.

  • 24 godziny na dobę i ochrona.

Pierwsza lokalizacja - Jumeirah Garden City:

  • 5 min → Dubai Mall & Burj Khalifa

  • 7 min → Muzeum przyszłości

  • 10 min → La Mer Beach

  • Bezpośredni dostęp do Sheikh Zayed Road.

  • Centralna, ale spokojna zielona okolica.

Najważniejsze punkty inwestycji:

  • Atrakcyjna cena wejścia od 265.000 €

  • Wysokie dochody z wynajmu do 8- 10% w tej dzielnicy.

  • Ekologiczny, zrównoważony projekt zgodny z zieloną wizją Dubaju.

  • Własność Freehold dostępna dla wszystkich narodowości.

  • Dostarczony przez Obiekt 1, zaufany deweloper koncentruje się na jakości i projektowania.

Wniosek:

EVERGR1N HOUSE jest czymś więcej niż rezydencją - jest to inwestycja stylu życia łącząca wygodę miejską, zieloną architekturę i silny potencjał wynajmu.
Idealny dla właścicieli domów poszukujących spokoju w mieście, i inwestorów dążących do wzrostu i wysokiej ROI.

