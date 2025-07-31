Kompleks mieszkalny EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai

EVERGR1N HOUSE by Object 1 - Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubaj.
Przegląd projektu:
EVERGR1N HOUSE by Object 1 redefiniuje nowoczesne, zrównoważone życie w Dubaju.
Położony w samym sercu Jumeirah Garden City, ten butik 8- historia rozwoju oferuje 219 rezydencje - od eleganckich studio do przestronnych 2-pokojowych apartamentów - mieszając współczesny design z bujnym zielonym otoczeniu, obfite naturalne światło i smarthome technologii.
Rodzaje apartamentów, Rozmiary i ceny
Studio: ~ 43 m ² od 265.000 €
1- Sypialnia: ~ 73 m ² od 445.000 €
2- Sypialnia: ~ 115 m ² od 663.000 €
3- Sypialnia: ~ 211 m ² od 1.250.000 €
Elastyczny plan płatności 50 / 50: 50% w trakcie budowy, 50% w momencie przekazania.
Szacunkowe ukończenie: II kwartał 2026 r.
Korzyści i styl życia Cechy:
Nieskończony basen z tarasem słonecznym.
Strefa wellness: sala gimnastyczna, sauna, joga i obszary medytacji.
Salon na świeżym powietrzu, grill i miejsca klubowe.
Pokój zabaw dla dzieci i ogrodów krajobrazowych.
Smart- home systems & keyless entry.
24 godziny na dobę i ochrona.
Pierwsza lokalizacja - Jumeirah Garden City:
5 min → Dubai Mall & Burj Khalifa
7 min → Muzeum przyszłości
10 min → La Mer Beach
Bezpośredni dostęp do Sheikh Zayed Road.
Centralna, ale spokojna zielona okolica.
Najważniejsze punkty inwestycji:
Atrakcyjna cena wejścia od 265.000 €
Wysokie dochody z wynajmu do 8- 10% w tej dzielnicy.
Ekologiczny, zrównoważony projekt zgodny z zieloną wizją Dubaju.
Własność Freehold dostępna dla wszystkich narodowości.
Dostarczony przez Obiekt 1, zaufany deweloper koncentruje się na jakości i projektowania.
Wniosek:
EVERGR1N HOUSE jest czymś więcej niż rezydencją - jest to inwestycja stylu życia łącząca wygodę miejską, zieloną architekturę i silny potencjał wynajmu.
Idealny dla właścicieli domów poszukujących spokoju w mieście, i inwestorów dążących do wzrostu i wysokiej ROI.