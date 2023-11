Dubaj, Emiraty Arabskie

od €250,857

54–104 m² 2

Poddaj się: 2024

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Venus – nowy kompleks mieszkaniowy wiodącego dewelopera ZEA Binghatti. Znajduje się w rozwiniętym i wielofunkcyjnym obszarze Jumeirah Village Circle. 28-kondygnacyjna wieża Binghatti Venus – to szeroka kolekcja apartamentów z 1 lub 2 sypialniami. Powierzchnia mieszkalna rezydencji waha się od 56 do 109 metrów kwadratowych. Kompleks charakteryzuje się atrakcyjną architekturą. Obfitość szklanych paneli, które odzwierciedlają otoczenie Dubaju, sprawia, że budynek jest dosłownie nieważki. Klasyczna kolorystyka harmonijnie uzupełnia ogólny obraz konstrukcji, dzięki czemu jest podobny do nowoczesnego hotelu premium. Infrastruktura: - Baseny dla dorosłych i dzieci; - place zabaw dla dzieci; - Wyposażona siłownia z nowoczesnym sprzętem; - strefa grillowa; - jacuzzi; - Dobrze utrzymany obszar wakacyjny z leżakami; - boiska sportowe. Lokalizacja: Obszar JVC znany jest z rozwiniętej infrastruktury. Mieszkańcy nie muszą spędzać czasu na długiej drodze: wszystko, co niezbędne, znajduje się w promieniu 10 kilometrów. Jumeirah Village Circle posiada zaplecze medyczne i instytucje edukacyjne, obiekty rozrywkowe, apteki i supermarkety, restauracje i kawiarnie. Jednocześnie bliskość głównych tras transportowych pozwala również szybko dostać się do innych obszarów Dubaju lub dotrzeć do najpopularniejszych atrakcji. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy!