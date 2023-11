Dubaj, Emiraty Arabskie

od €443,542

126–171 m² 2

Poddaj się: 2024

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Ekskluzywny kompleks mieszkaniowy North 43 — partner premium z North 43 Real Estate Development LLC. 20-piętrowy kompleks premium na sprzedaż obejmuje 229 stylowych iw pełni wyposażonych apartamentów typu studio i apartamentów z 1 – 3 sypialniami. Rezydencje oferowane są w różnych konfiguracjach, a ich powierzchnia mieszkalna waha się od 34 metrów kwadratowych. m do 172 metrów kwadratowych. m. Apartamenty zostaną wykonane w nowoczesnym stylu z naciskiem na gładkie kontury, które harmonijnie rezonują z architekturą wieży. Do projektowania rezydencji używa się hiszpańskiej porcelany i marmuru, podłóg dębowych, mebli włoskich i kuchni niemieckiej. Infrastruktura: Mieszkańcy North 43 otrzymają maksymalny komfort dzięki możliwości korzystania ze światowej klasy udogodnień, w tym w pełni wyposażonej siłowni, basenu, pokoju muzycznego, całodobowych restauracji i kawiarni, salonu gier, placów zabaw wewnątrz i na zewnątrz, przestronny zielony centralny dziedziniec. Możesz miło spędzić czas z rodziną lub przyjaciółmi w niesamowitym wspólnym holu lub miejscach do relaksu. Ponadto mieszkańcy kompleksu będą mieli dostęp do Wi-Fi w części wspólnej, sprzątanie pomieszczeń, całodobowe usługi konsjerża i ochrony, parking. Lokalizacja: North 43 stanie się częścią społeczności Jumeirah Village Circle, która jest strategicznie dobrze położona w pobliżu Al Khail Road. Osiedle mieszkaniowe i komercyjne JVC wykonane jest zgodnie z klasycznym modelem okrągłym z obszarem pośrodku i promieniami ulic, co może znacznie zaoszczędzić czas podczas przemieszczania się po okolicy. W odległości spaceru od kompleksu North 43 znajduje się cała infrastruktura niezbędna do komfortowego życia: sklepy, parki spacerowe, budynki F&B. Circle Mall, w którym można robić zakupy, zajmuje tylko pięć minut jazdy samochodem, a Mall of The Emirates — 10 minut. W tej samej odległości znajduje się popularny obszar przybrzeżny Dubai Marina. Dojazd do centrum Dubaju i jego kultowych atrakcji zajmie nieco ponad kwadrans. Rozrywka Palm Jumeirah i promenada The Walk znajdują się 20 minut jazdy od kompleksu. Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju ( DXB ) zajmuje nieco mniej niż pół godziny. Jeśli jesteś zainteresowany ofertą i chcesz zobaczyć układ mieszkań, napisz lub zadzwoń do nas! Szczegółowo skonsultujemy się w sprawie obiektu!