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Lokale Biurowe w Dubaj, Emiraty Arabskie

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nieruchomości komercyjne
333
sklepy
3
Pomieszczenie biurowe Usuwać
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33 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 183 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 183 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 183 m²
Liczba kondygnacji 18
Luksusowe Biura na Sprzedaż w Motor City w Dubaju Motor City to jedna z najbardziej dynamicz…
$1,37M
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Pomieszczenie biurowe 126 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 126 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 126 m²
Piętro 12/32
Umeblowane Przestrzenie dla w Pełni Wyposażonych Nieruchomości Komercyjnych w Business Bay w…
$1,85M
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Pomieszczenie biurowe 56 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 56 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1/26
Office 56 m2 na czwartym piętrze w Binghatti Moonlight - przestrzeń komercyjna w prestiżowej…
$573,860
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Pomieszczenie biurowe 75 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 75 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/72
Nieruchomości handlowe w Binghatti Koło są prestiżowe street- lokale detaliczne w centrum JV…
$554,474
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Agencja
DDA Real Estate
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Pomieszczenie biurowe 35 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 35 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/51
Nowoczesne biura w projekcie Aspirz przez Dunaj!Szukasz idealnego miejsca do pracy? Prezentu…
$252,694
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Agencja
DDA Real Estate
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Pomieszczenie biurowe 107 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 107 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 107 m²
Piętro 12/24
Nieruchomości komercyjne w Sol Levante - prestiżowe obiekty nad morzem z wysokim natężeniem …
$827,792
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Agencja
DDA Real Estate
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Pomieszczenie biurowe 265 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 265 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 265 m²
Liczba kondygnacji 15
Nieruchomości Komercyjne na Sprzedaż w Doskonałej Lokalizacji w Dubaju Barsha Heights Ten …
$2,26M
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Pomieszczenie biurowe 940 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 940 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 940 m²
Liczba kondygnacji 21
Biura z Kultowym Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay, Dubaj Ten ultraluksusowy projekt k…
$16,41M
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Pomieszczenie biurowe 458 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 458 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 458 m²
Piętro 35
LUMENA jest strategicznie zlokalizowana przy wejściu do Business Bay - miejsca, gdzie wizje …
Cena na zgłoszenie
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Pomieszczenie biurowe 260 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 260 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 260 m²
Piętro 1/11
Piazza Roma by DAMAC: nieruchomości biurowe w klastrze biznesowym DAMAC Lagoons!Piazza Roma …
$2,03M
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Agencja
DDA Real Estate
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Pomieszczenie biurowe 66 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 66 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 66 m²
Piętro 10/32
Umeblowane Przestrzenie dla w Pełni Wyposażonych Nieruchomości Komercyjnych w Business Bay w…
$958,338
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Pomieszczenie biurowe 191 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 191 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 191 m²
Piętro 7/32
Umeblowane Przestrzenie dla w Pełni Wyposażonych Nieruchomości Komercyjnych w Business Bay w…
$2,94M
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Pomieszczenie biurowe 50 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 50 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 50 m²
Piętro 6/33
Przedmieścia handlowe na Samana Barari Avenue!Szukasz idealnej lokalizacji dla swojej firmy …
$284,704
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Agencja
DDA Real Estate
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Pomieszczenie biurowe 113 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 113 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 113 m²
Piętro 1/20
Nieruchomości komercyjne 116 m2 w TRESORA przez WADAN - lokale w wielofunkcyjnym projekcie w…
$622,859
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Agencja
DDA Real Estate
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Pomieszczenie biurowe 215 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 215 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 215 m²
Piętro 8/30
Biura Komercyjne na Sprzedaż w Jumeirah Village Circle (JVC), Dubaj Jumeirah Village Circle …
$1,13M
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Pomieszczenie biurowe 69 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 69 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 69 m²
Piętro 4/29
Biura Klasy A+ na Sprzedaż w Business Bay w Dubaju, Idealne pod Inwestycję Ten nowoczesny pr…
$705,475
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Pomieszczenie biurowe 65 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 65 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/27
Biuro o powierzchni 65 m2 na pierwszym piętrze w Binghatti Amberhall jest komercyjną przesła…
$483,332
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Agencja
DDA Real Estate
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Pomieszczenie biurowe 57 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 57 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 18
Nieruchomości Komercyjne przy Sheikh Zayed Road z Planem Płatności 1% Miesięcznie Zlokalizuj…
$341,769
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Pomieszczenie biurowe 107 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 107 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 107 m²
Piętro 7/25
Nowe Biura z Łatwym Dostępem do Udogodnień w Majan w Dubaju Ten projekt komercyjny znajduje …
$671,991
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Pomieszczenie biurowe w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe
Dubaj, Emiraty Arabskie
O Barsha Heights - Dzielnica Osadzone w tętniącej życiem społeczności Barsha Heights, The O…
$2,22M
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Pomieszczenie biurowe 84 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 84 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 84 m²
Piętro 2/26
84m2 biuro w Celesto Tower 4 to przestrzeń komercyjna w Dubaju Land Residence Complex.84m2 p…
$470,134
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Agencja
DDA Real Estate
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Pomieszczenie biurowe 1 070 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 1 070 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 070 m²
Szczegóły własności: - Rozmiar: 11,518 sq ft- Prime Location- Inclusive of Service charge - …
$817,239
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Pomieszczenie biurowe 3 465 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 3 465 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 3 465 m²
Szczegóły własności: - Full Floor commercial space- Rozmiar: 37301 sq ft- Fabulous Layout - …
$2,69M
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Pomieszczenie biurowe 230 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 230 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 230 m²
Piętro 2/7
Biura Nowej Generacji Zintegrowane ze Stylem Życia w Damac Lagoons, Golf City Projekt biurow…
$1,72M
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Pomieszczenie biurowe 133 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 133 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 133 m²
Piętro 1/37
Umeblowane biuro 58 m2 w Dubaju; kwatera główna Rove w Business Bay.Inwestowanie w nieruchom…
$1,81M
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Agencja
DDA Real Estate
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Pomieszczenie biurowe 85 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 85 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 85 m²
Piętro 7/25
85 m2 powierzchni biurowej w Dubaju, Jumeirah Village Triangle - ELAR1S AxisChcesz kupić biu…
$523,802
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Agencja
DDA Real Estate
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Pomieszczenie biurowe 97 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 97 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 97 m²
Piętro 1/13
97 m2 biuro w Tomorrow Commercial Tower Budapest 124; 1 piętro, Dubai International City 1Po…
$413,079
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Agencja
DDA Real Estate
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Pomieszczenie biurowe 65 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 65 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 65 m²
Piętro 5/20
Office space in RAW District by Imtiaz jest nieruchomością komercyjną bezpośrednio od dewelo…
$326,760
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Agencja
DDA Real Estate
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Pomieszczenie biurowe 74 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 74 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 74 m²
Liczba kondygnacji 13
Nowe Biura z Designerskim Wyposażeniem i Bezpośrednim Dostępem do Metra w Jebel Ali Village …
$639,662
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Pomieszczenie biurowe 113 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 113 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 113 m²
Piętro 1/21
Biuro 113 m2 w Greenfield jest funkcjonalną przestrzenią biznesową w rozwijającej się lokali…
$1,17M
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Agencja
DDA Real Estate
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