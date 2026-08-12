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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Dubaj, Emiraty Arabskie

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pomieszczenia biurowe
33
sklepy
3
333 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 60 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 60 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 14
Podwójna wieża EDGE z grupy Select przynosi eklektyczną miejską atmosferę do miasta, która j…
$462,794
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Pomieszczenie biurowe 183 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 183 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 183 m²
Liczba kondygnacji 18
Luksusowe Biura na Sprzedaż w Motor City w Dubaju Motor City to jedna z najbardziej dynamicz…
$1,37M
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Nieruchomości komercyjne 88 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 88 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Powierzchnia 88 m²
Sterling to kompleks mieszkalny firmy Omniyat Properties. Projekt obejmuje 2 luksusowe wieże…
$563,694
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 142 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 142 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 142 m²
Piętro 1/48
Lokale handlowe 142 m2 w SKY LEVEL 1, Jumeirah Village Circle, Dubaj - gotowe aktywa dla han…
$872,303
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Sklep 64 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Sklep 64 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/14
Nieruchomości komercyjne w V1STARA Dom z doskonałą lokalizacją w Al Furjan! Żywa społeczność…
$608,496
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DDA Real Estate
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Nieruchomości komercyjne 74 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 74 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 74 m²
Piętro 1/14
Przestrzeń komercyjna o powierzchni 74 m2 na G- piętrze w VISTA by Vision to model pokazowy …
$477,341
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DDA Real Estate
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Pomieszczenie biurowe 126 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 126 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 126 m²
Piętro 12/32
Umeblowane Przestrzenie dla w Pełni Wyposażonych Nieruchomości Komercyjnych w Business Bay w…
$1,85M
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Pomieszczenie biurowe 56 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 56 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1/26
Office 56 m2 na czwartym piętrze w Binghatti Moonlight - przestrzeń komercyjna w prestiżowej…
$573,860
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DDA Real Estate
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Nieruchomości komercyjne 89 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 89 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 89 m²
Piętro 1/39
Przestrzeń komercyjna 89 m2 na poziomie P2 w Sky Hills ASTRA to racjonalny format dla biznes…
$914,928
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DDA Real Estate
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Nieruchomości komercyjne 58 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 58 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/34
Powierzchnia handlowa 58 m2 na parterze w kompleksie mieszkalnym Mercedes- Benz Places - Bin…
$1,26M
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DDA Real Estate
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Nieruchomości komercyjne 105 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 105 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 105 m²
Piętro 1/38
Lokale handlowe na sprzedaż w kompleksie mieszkalnym Timez!Szukasz idealnego miejsca do prac…
$1,03M
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DDA Real Estate
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Nieruchomości komercyjne 42 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 42 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/27
Idealna przestrzeń komercyjna dla Twojej firmy w Barari Heights!Doskonała oferta dla realiza…
$374,055
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DDA Real Estate
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Nieruchomości komercyjne 147 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 147 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 147 m²
Piętro 1/37
Powierzchnia handlowa 147 m2 na G- piętrze w Sky Line to przestrzeń biznesowa w Dubaju Land …
$1,63M
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Pomieszczenie biurowe 75 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 75 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/72
Nieruchomości handlowe w Binghatti Koło są prestiżowe street- lokale detaliczne w centrum JV…
$554,474
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Nieruchomości komercyjne 142 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 142 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 142 m²
Piętro 1/11
Przestrzeń komercyjna w Chelsea Gardens to funkcjonalny format dla biznesu w Al Satwa, Dubaj…
$1,74M
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Nieruchomości komercyjne 81 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 81 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 81 m²
Piętro 1/18
Przestrzeń komercyjna 81 m2 w Azizi Wasel jest w Dubaju.81 m2 powierzchni handlowej w projek…
$1,50M
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Nieruchomości komercyjne 322 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 322 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 322 m²
W samym sercu zatoki biznesowej, zaledwie kilka chwil od centrum Dubaju, te wizjonerskie rez…
$6,25M
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Nieruchomości komercyjne 60 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 60 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/20
Nie przegap okazji, aby wdrożyć swoje pomysły biznesowe dzisiaj!Luksusowy projekt Equiti Gat…
$525,032
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Nieruchomości komercyjne 132 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 132 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 132 m²
Piętro 1/9
Obiekt medyczny o powierzchni 132 m2 w Klinice Murex jest własnością handlową w Dubaju Healt…
$1,74M
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Nieruchomości komercyjne 109 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 109 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 109 m²
Piętro 1/21
Powierzchnia 109 m2 w Peace Avenue to obiecujący format w Jebel Ali w Dubaju.109m2 powierzch…
$1,61M
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DDA Real Estate
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Nieruchomości komercyjne 437 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 437 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 437 m²
Piętro 1/21
Future Residence Commercial Real Estate jest premium lokalizacji działalności gospodarczej w…
$4,23M
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Pomieszczenie biurowe 35 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 35 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/51
Nowoczesne biura w projekcie Aspirz przez Dunaj!Szukasz idealnego miejsca do pracy? Prezentu…
$252,694
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Nieruchomości komercyjne 186 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 186 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 186 m²
Piętro 1/56
Nieruchomość komercyjna w luksusowym drapaczu chmur Fashionz przez Dunaj, który obejmuje par…
$1,75M
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Pomieszczenie biurowe 107 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 107 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 107 m²
Piętro 12/24
Nieruchomości komercyjne w Sol Levante - prestiżowe obiekty nad morzem z wysokim natężeniem …
$827,792
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DDA Real Estate
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Pomieszczenie biurowe 265 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 265 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 265 m²
Liczba kondygnacji 15
Nieruchomości Komercyjne na Sprzedaż w Doskonałej Lokalizacji w Dubaju Barsha Heights Ten …
$2,26M
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Nieruchomości komercyjne 46 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 46 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1/26
Powierzchnia 46 m2 w Celesto Tower 4 to kompaktowy format dla biznesu w Dubaju Land Residenc…
$394,313
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Pomieszczenie biurowe 940 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 940 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 940 m²
Liczba kondygnacji 21
Biura z Kultowym Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay, Dubaj Ten ultraluksusowy projekt k…
$16,41M
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Nieruchomości komercyjne 72 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 72 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1/13
Lokale handlowe na sprzedaż w kompleksie mieszkalnym 1WOOD Residence 2!Szukasz idealnego mie…
$464,594
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Nieruchomości komercyjne 65 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 65 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/50
Powierzchnia handlowa 65.18 m2 w Binghatti Sky Terraces jest idealnym miejscem dla biznesu w…
$764,073
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DDA Real Estate
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Pomieszczenie biurowe 458 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 458 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 458 m²
Piętro 35
LUMENA jest strategicznie zlokalizowana przy wejściu do Business Bay - miejsca, gdzie wizje …
Cena na zgłoszenie
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