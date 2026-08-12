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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Dubaj, Emiraty Arabskie

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Business Bay
126
Deira
46
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523 obiekty total found
Penthouse 11 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Premium Premium
Penthouse 11 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 11
Sypialnie 5
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 3 628 m²
Piętro 58/85
S Tower Ying124; Ultra- Luksusowe gotowe życie✨ Ultra- Luxury Full- Piętro 5BR PenthouseWejd…
$15,09M
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Deweloper
Sobha Realty
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Mieszkanie 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 6
Eltiera Heights jest pierwszym mieszkaniem na Wyspach Jumeirah - adres znany z cichej elegan…
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Agencja
Umed properties
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Piętro 2/45
Nadmorskie Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze w Dubai Maritime City Ten prestiżo…
$1,04M
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 345 m²
Piętro 24/60
Domy Inwestycyjne przy Nabrzeżu w Dubai Maritime City z 35% Płatnością po Przekazaniu i 1% M…
$3,09M
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 20
Luksusowe Apartamenty Nadbrzeżne z Możliwością Zakupu na Raty w Dubai Creek Harbour Dubai Cr…
$875,205
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Penthouse 10 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 10 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 315 m²
Piętro 41/43
Ultra Luksusowe Apartamenty Bugatti w Nowym Kultowym Budynku w Dubai Business Bay W Dubaju, …
$42,40M
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 79 m²
Piętro 7/8
Urokliwe mieszkanie z zachwycającym widokiem na morze, basenem, siłownią i strefami do jogi,…
$692,966
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Piętro 6/12
241 WATERSIDE - prywatność wyspy, minimalistyczna architektura i kurort stylu życia na Wyspa…
$514,374
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/38
Apartamenty Marki Francka Mullera z Możliwością Zakupu na Raty w Dubai Marina Dubai Marina t…
$473,396
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Piętro 10/15
Nowoczesny apartament w kompleksie mieszkalnym Sea Legend Tower One w prestiżowej okolicy Du…
$804,564
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 113 m²
Piętro 3/9
Luksusowy Apartament Jednopokojowy nad Wodą w Mina by Azizi Doświadcz komfortu i elegancj…
$1,17M
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Piętro 23/71
Apartamenty w Luksusowym Projekcie Mieszkaniowym z Widokiem na Kanał w Business Bay Położone…
$704,320
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 303 m²
Piętro 5/10
Apartament pierwszej klasy gotowy do klucza, z dużym tarasem, oszałamiającym basenem bez ogr…
$1,41M
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/10
Apartament Typu Studio z Tarasem i Widokiem na Morze na Palm Jumeirah Palm Jumeirah to jedna…
$600,404
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Mieszkanie 5 pokojów w Business Bay, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 5 pokojów
Business Bay, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 498 m²
Liczba kondygnacji 16
Luksusowe Nieruchomości nad Wodą przy Dubai Water Canal Położona wzdłuż Dubai Water Canal, o…
$9,58M
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 17/60
Luksusowe Apartamenty z Widokiem na Palm Jumeirah w Dubai Internet City Dubai Internet City …
$949,101
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 247 m²
Piętro 2/52
Wyjątkowe Apartamenty Zaprojektowane przez Cavalli w Dubai Harbour Dubai Harbour, położony n…
$2,41M
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 2/11
Ocean Samana Crest to apartament z widokiem na nabrzeże i limitowaną wersją.Ocean Samana Cre…
$592,960
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Agencja
DDA Real Estate
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Penthouse 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 223 m²
Luksusowe apartamenty w Sea Haven z widokiem na morze! Prywatna laguna i plaża! Inteligentny…
$2,56M
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Piętro 65/80
Ekskluzywne Apartamenty w Trump Hotel & Residences z Możliwością Zakupu na Raty w Dubai Trad…
$2,18M
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 247 m²
Piętro 6/9
Premium apartamenty w nowym projekcie Armani Beach Residence w Palm Jumeirah! Wysokie ROI - …
$5,89M
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro 2/53
Apartamenty z Widokiem na Morze i Miasto oraz Możliwością Płatności Ratalnej w Dubai Creek H…
$496,488
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Penthouse 7 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 7 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 560 m²
Piętro 26/26
Gotowe do Zamieszkania Luksusowe Apartamenty w Dubai Marina Dubai Marina to jedna z najbardz…
$8,28M
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Mieszkanie 4 pokoi w Business Bay, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Business Bay, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 494 m²
Piętro 13/73
Apartamenty Zaprojektowane Przez Laureata Prestiżowej Nagrody Architektonicznej, w Pobliżu D…
$5,74M
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Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Piętro 4/9
Le Château Piétrus - ekskluzywne rezydencje na Dubaju!Le Château Piétrus jest ekskluzywnym k…
$1,77M
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 708 m²
Apartamenty w Serenia Życie z luksusowych włoskich mebli i wyposażenia! Prywatna plaża! Wyso…
$35,62M
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Piętro 7/15
Apartamenty w luksusowym kompleksie Villa del Divos na wyspie Dubai Island! Kuchnia meblowa …
$898,590
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Agencja
DDA Real Estate
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Penthouse 8 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 8 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 843 m²
Piętro 8/9
Ultraluksusowe Apartamenty z Prywatnymi Basenami w 5-Gwiazdkowym Kompleksie Resortowym na Pa…
$6,45M
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 34
Gotowa do Zamieszkania Nieruchomość Nadbrzeżna od Emaar w Dubai Creek Harbour Doświadcz luks…
$1,17M
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Piętro 13/75
Komfortowe Apartamenty w Kompleksie o Wysokiej Wartości Marki w Downtown Dubai Projekt zloka…
$757,433
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Typy nieruchomości w Dubaj.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Dubaj, Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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