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Domy Szeregowe nad morzem w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

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Abu Zabi
25
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2 obiekty total found
Szeregowiec 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 173 m²
Liczba kondygnacji 2
Manchester City Residence: Nieruchomość stylu życia w sercu wyspy Yas, Abu Dhabi!Manchester …
$1,19M
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 625 m²
Liczba kondygnacji 2
Al Zeina is the latest mixed-use development in one of the prestigious locations of Abu Dhab…
$1,42M
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Parametry nieruchomości w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

z garażem
Tanie
Luksusowe
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