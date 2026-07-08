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Kawalerki z ogrodem na sprzedaż w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

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Abu Zabi
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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 14/17
Mój OPISLuksusowe studio z ratami do otrzymania kluczy o powierzchni 36,7 m kw. 14 w nowym k…
$446,299
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Parametry nieruchomości w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

z garażem
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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