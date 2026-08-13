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Wille na sprzedaż w Yenisehir, Turcja

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2 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Yenisehir, Turcja
Willa 5 pokojów
Yenisehir, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Stylowe Wille z Ogrodem na Sprzedaż w Prestiżowym Projekcie w Yenişehir, Mersin Wille znajdu…
$800,924
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Willa 6 pokojów w Yenisehir, Turcja
Willa 6 pokojów
Yenisehir, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 480 m²
Liczba kondygnacji 3
$23,84M
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