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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Yenisehir, Turcja

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mieszkania
22
24 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Yenisehir, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Yenisehir, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 9/10
$2,20M
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Mieszkanie 3 pokoi w Yenisehir, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Yenisehir, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 9/10
$1,97M
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Mieszkanie 5 pokojów w Yenisehir, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Yenisehir, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 4/15
$12,09M
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 4 pokoi w Yenisehir, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yenisehir, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 12/14
$6,86M
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Mieszkanie 3 pokoi w Yenisehir, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Yenisehir, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Piętro 25/25
Stylowe Apartamenty Blisko Udogodnień Socjalnych w Mersin Yenişehir Yenişehir w Mersin to je…
$288,656
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Mieszkanie 5 pokojów w Yenisehir, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Yenisehir, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 17
Apartamenty na Sprzedaż w Stylowym Projekcie z Basenem w Mersin Yenişehir Mersin wyróżnia si…
$262,100
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Mieszkanie 3 pokoi w Yenisehir, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Yenisehir, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 10
Nowoczesne Apartamenty w Korzystnej Lokalizacji w Yenişehir Mersin Yenişehir, jedna z najpop…
$150,248
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Mieszkanie 4 pokoi w Yenisehir, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yenisehir, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 265 m²
Piętro 25/25
Stylowe Apartamenty Blisko Udogodnień Socjalnych w Mersin Yenişehir Yenişehir w Mersin to je…
$445,685
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Mieszkanie 4 pokoi w Yenisehir, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yenisehir, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Piętro 16/25
$8,37M
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Mieszkanie 4 pokoi w Yenisehir, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yenisehir, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Piętro 9/10
$3,66M
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Mieszkanie 4 pokoi w Yenisehir, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yenisehir, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 13
Nowe Apartamenty w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami w Mersin, Yenişehir Te nowo wybudowa…
$280,439
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Mieszkanie 3 pokoi w Yenisehir, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Yenisehir, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 2/4
$4,07M
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Mieszkanie 4 pokoi w Yenisehir, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yenisehir, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 190 m²
Piętro 14/18
$4,13M
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Mieszkanie 5 pokojów w Yenisehir, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Yenisehir, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 202 m²
Piętro 2/13
$5,13M
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Mieszkanie 2 pokoi w Yenisehir, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Yenisehir, Turcja
Pokoje 2
Powierzchnia 75 m²
Квартира 1 + 1No i?ПлощадВ 75м2OBORYSTYKAИспользуемая термостойкая пемзаЛифтовая системаГене…
$92,054
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Willa 5 pokojów w Yenisehir, Turcja
Willa 5 pokojów
Yenisehir, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Stylowe Wille z Ogrodem na Sprzedaż w Prestiżowym Projekcie w Yenişehir, Mersin Wille znajdu…
$800,924
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Willa 6 pokojów w Yenisehir, Turcja
Willa 6 pokojów
Yenisehir, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 480 m²
Liczba kondygnacji 3
$23,84M
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Mieszkanie 4 pokoi w Yenisehir, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yenisehir, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Liczba kondygnacji 7
Nowe Apartamenty na Sprzedaż Blisko Morza w Mersin, Yenişehir Te nowe apartamenty znajdują s…
$372,764
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Mieszkanie 3 pokoi w Yenisehir, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Yenisehir, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Piętro 1/4
$4,48M
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Mieszkanie 3 pokoi w Yenisehir, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Yenisehir, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 7
Nowe Apartamenty na Sprzedaż Blisko Morza w Mersin, Yenişehir Te nowe apartamenty znajdują s…
$315,520
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Mieszkanie 3 pokoi w Yenisehir, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Yenisehir, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 4/10
$5,00M
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Mieszkanie 3 pokoi w Yenisehir, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Yenisehir, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 12/14
2+1, MERSIN, Yenishekhir.   ? On university?   (opposite Migros, Starbax) ✅ Vo ✅ …
$92,165
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Mieszkanie 2 pokoi w Insu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Insu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 62 m²
Liczba kondygnacji 12
Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Tu…
$83,683
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Mieszkanie 1 pokój w Yenisehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Yenisehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/15
✅ Obszar: Enishehir✅ Data dostawy obiektu: sierpień 2022 r✅ Liczba łazienek: 1✅ Kuchnia: ame…
$97,984
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