  2. Turcja
  3. Trabzon
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Trabzon, Turcja

Yomra
1
Zespół mieszkaniowy Marincity Trabzon PREMIUM 2A
Yomra, Turcja
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 25
Powierzchnia 187–192 m²
2 obiekty nieruchomości 2
MARINCITY TRABZON, prestiżowy projekt mieszkaniowy, który przyniósł przełomowe funkcje nieruchomości w mieście. Standardy luksusu i komfortu zostały na nowo zdefiniowane w Kasusutu, Yomra, nowym centrum atrakcji w sercu Morza Czarnego, Trabzon.   Dla tych, których oczy na horyzoncie Niezr…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 4 pokoi
187.0
409,193
Deweloper
Ozgun Gida San. ve Tic. Ltd. Sti.
